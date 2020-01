HC Essen kann nach dem Aufstieg in den Kür-Modus schalten

Regionalliga

HC Essen - Düsseldorfer HC II (So., 14, Kupferdreh).

Nachdem der Aufstieg in die 2. Bundesliga perfekt ist, kann der HCE in den „Kür-Modus“ schalten. Für den ehrgeizigen Trainer Philipp Weide allerdings kein Grund, die Zügel schleifen zu lassen: „Wir wollen die Saison optimal mit zwei Siegen beenden. Gegen das Schlusslicht aus Düsseldorf sind wir natürlich favorisiert. Der DHC kämpft allerdings bei zwei Punkten Rückstand auf Bergisch Gladbach um den Klassenerhalt. Beim 7:5-Erfolg im Hinspiel hatten wir bereits einige Probleme.“

2. Regionalliga

Etuf - ETG Wuppertal (So., 11). Für den Mannschaftsbetreuer Joachim Reinhardt helfen dem Etuf als Vorletztem nur zwei Siege: „Gegen die ETG wird das sicher nicht einfach, zumal die Wuppertaler noch die Chance haben, an Spitzenreiter Raffelberg dran zu bleiben. Für Spannung ist also gesorgt.“

Oberliga

THC Münster II - ETB (So., 12). Es ist das vorentscheidende Spiel gegen den punktgleichen THC. Bei einer Niederlage sieht Trainer Tobias Bierkämper nur noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt: „Das Restprogramm gegen die beiden Aufstiegsaspiranten Hüls und Düsseldorfer ist sehr schwer.“

Damen-Regionalliga

Die Saison ist für die beiden Essener Mannschaften auf vorletzten Spieltag gelaufen. Während BW Köln als Aufsteiger feststeht, können der HCE bei einem Punkt Rückstand auf Leverkusen noch Vizemeister werden. Die Damen des Etuf sind als Tabellenvierte in Sicherheit.

HC Essen - Gladbacher HTC (So.,12, Kupferdreh). Gladbach steht ohne einen Punktgewinn am Tabellenende und steht praktisch als Absteiger fest. Das Hinspiel gewann der HCE nach Schwierigkeiten in der ersten Halbzeit noch klar mit 9:3. Betreuer Stephan Ostermann: „Natürlich sind wir favorisiert. Wir wollen uns jedoch mit einem Sieg im letzten Heimspiel von den Fans verabschieden.“

Etuf - BW Köln (So., 13.30). Nachdem die Kölner am vergangenen Wochenende den Aufstieg in die Bundesliga feierten, könnte es für beide Mannschaften ein lockeres Spiel werden. Etuf-Torhüterin Susanne Struth schiebt die Domstädter in die Favoritenrolle:“ Wir wollen an die gut Leistung bei der 3:5-Niederlage aus dem Hinspiel anknüpfen.“

Damen-Verbandsliga

ETB - HC Georgmarienhütte (So., 16, GS Süd). Die ETB-Torhüterin Cathrin Weghaus fordert eine Wiedergutmachung für das 0:5-Debakel in Hüls: „Gegen den Vorletzten ist nach dem 10:6-Erfolg im Hinspiel ein Sieg Pflicht. Vielleicht können wir unser Torverhältnis im Duell mit dem punktgleichen Aufstiegskonkurrenten VfB Hüls verbessern.“

2. Damen-Verbandsliga

SW Neuss II - HTC Kupferdreh (So., 14). Durch den 9:0 (4:0)-Sieg im Nachholspiel gegen Rheinshagen stehen die HTC-Damen wieder an der Tabellenspitze. Im Dreikampf um den Titel mit Düsseldorf und Velbert ist das überragende Torverhältnis des HTC von plus 83 Gold wert.