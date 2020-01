Heisinger Hoffnungen sollen in Rees genährt werden

NRW-Liga Herren

TTV Rees-Groin - SG Heisingen (Sa. 18.30).

Mit dem Sieg über Mettmann hat sich die Situation bei der SGH zwar noch nicht entspannt, der Hoffnung, den Kampf um den Klassenverbleib auch diesmal erfolgreich überstehen zu können, neue Nahrung gegeben. Nun heißt es, in Rees daran anzuknüpfen, um sich weiter etwas Luft zu verschaffen. Beim Tabellendritten dürfte das jedoch leichter gesagt als getan sein. Die heimstarken Gastgeber stellen zwar kein überragendes, aber kampfstarkes und geschlossenes Team. Mit ähnlichen Eigenschaften müssen die Heisinger dagegenhalten, wenn die 6:9-Niederlage aus dem Hinspiel wettgemacht werden soll, als die beiden Zugänge Silviu Burza und Philipp Oliveira Meißen noch nicht dabei waren.

Herren-Verbandsliga

MTG Horst – SV Holzbüttgen II (Sa. 18.30, TH Lindkenshofer Weg). Trotz der vergebenen Chance, die Tabellenführung zu übernehmen, darf man den Horstern zutrauen, ihre Heimbilanz mit einem weiteren Sieg auszubauen. Von der Aufstellung der Gäste wird es wesentlich abhängen, ob das so deutlich wie beim 9:3 in der Vorrunde gelingt.

Adler Union Frintrop – Post SV Oberhausen (Sa. 17.30, TH Frintroper Wasserturm). Gleichauf mit Meiderich 06/95 stehen die Frintroper an der Tabellenspitze. In dieser komfortablen Situation wäre es mehr als leichtfertig, die unberechenbaren Gäste zu unterschätzen.

TTV Altenessen - Anrather TK (Sa. 18.30, TH Neuessener Str.). Nach dem überraschenden Punktverlust bei einem Abstiegskandidaten, will der TTVA im Heimspiel einen weiteren Ausrutscher unbedingt vermeiden, um im Titelrennen überhaupt noch mitreden zu können.

Herren-Landesliga

SG Schönebeck – DJK Franz-Sales-Haus (Sa. 18.30, TH Eichendorffschule). Im Derby haben die Gäste alle Trümpfe in der Hand, ihrem Anspruch als Meisterschaftsfavorit gerecht zu werden.

TTC Werden – MTG Horst II (Fr. 19. TH Heckerschule). Für die Werdener wird es nicht einfach sein, den 9:7-Erfolg aus dem Hinspiel gegen den Lokalrivalen und Tabellennachbarn zu wiederholen.

Adler Union Frintrop II – Adler Union Frintrop III (10, TH Frintroper Wasserturm). In dem vereinsinternen Duell ist die Zweitvertretung hoch favorisiert, obwohl die noch gefährdete „Dritte“ einen Punktgewinn besser gebrauchen könnte.

SC Buschhausen II - TV Kupferdreh (Sa. 18.30). Der zweite Saisonsieg hat in Kupferdreh wieder Hoffnungen geweckt, die jedoch nur genährt werden, wenn auch bei den launischen Gastgebern etwas herausspringt.

NRW-Liga Damen

TTC Dortmund-Wickede – SG Steele (Sa. 18.30). Als Mitfavorit in die Saison gestartet, erlebte Steele schon im Auftaktspiel gegen den Aufsteiger eine böse Überraschung, musste sich mit einem mageren 7:7 begnügen und hatte danach Mühe, wieder in die Spur zu kommen. Für die Dortmunder war das einer von bisher lediglich vier Punktgewinnen im Abstiegskampf. Aus den drei letzten Vorrundenspielen haben die Schwarz-Gelben fünf Zähler geholt und wollen unbedingt eine erfolgreiche Revanche.

Damen-Verbandsliga

Post SV Oberhausen - DSJ Stoppenberg (Sa. 18.30). Dem auf allen Positionen stark besetzten DSJ-Quartett konnte bisher niemand das Wasser reichen. Das wird auch in Oberhausen nicht anders sein.

DJK Franz-Sales-Haus – Post SV Castrop-Rauxel (11, Sportzentrum Ruhr). Mit der 4:8-Pleite in Castrop hatten die FSH-Damen die einzige Vorrunden-Niederlage kassiert. Vor allem nachdem auch der Start ins neue Jahr gründlich mißlang, ist nun dringend Wiedergutmachung angesagt.