Essen. In der 2. Bundesliga bestreitet Humann Essen das dritte Heimspiel in Serie. Doch die Aufgabe gegen Lindow-Gransee ist die mit Abstand schwerste.

Humann Essen empfängt das vielleicht beste Team der Liga

Die Zweitliga-Volleyballer des VV Humann bestreiten an diesem Samstag ihr drittes Heimspiel in Folge - und einfacher wird es wahrlich nicht. Zu Gast ist SV Lindow-Gransee (20 Uhr, Am Hallo), der als Tabellenzweiter nur einen Punkt hinter Spitzenreiter CV Mitteldeutschland liegt.

Am vergangenen Wochenende verlief der Doppelspieltag alles andere als erfolgreich für die Humänner. Sie unterlagen den Tabellennachbarn VCO Berlin und TV Baden jeweils klar mit 0:3. Und nun kommt der Titelaspirant aus Brandenburg. Keine guten Erfolgsaussichten.

Diagonalangreifer Leo Große-Westermann fehlt

„Lindow-Gransee ist eine sehr starke, vielleicht die beste Mannschaft der Liga. Sie hat sich am Anfang der Saison etwas schwergetan, ist nun aber sehr stabil“, beschreibt VVH-Teammanager Josha Westkamp. Und deutliche Siege gegen CV Mitteldeutschland, Moerser SC und VCO Berlin untermauern dessen Einschätzung.

Die Humänner müssen Samstag auf Diagonalangreifer Leo Große-Westermann verzichten, dafür ist Routinier Lukas Humann wieder dabei. Er soll für mehr Ruhe und Sicherheit im Essener Spiel sorgen. „Wir haben nicht zu verlieren und können befreit aufspielen“, sagt VVH-Trainer Jens Bräkling. Er weiß sehr wohl, dass dieser Gegner eine andere Kragenweite hat als sein Team. Deshalb würde man jeden Satzgewinn wohl schon als Erfolg verbuchen.