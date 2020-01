Essen. Nach dem Sieg gegen den Spitzenreiter geht es nun zum Schlusslicht nach Iserlohn. VVH-Frauen können in Langenfeld befreit aufspielen.

Humann-Reserve will sich keine Blöße geben

Regionalliga

TuS Iserlohn - VV Humann II (So., 17).

Die Humann-Reserve startet beim Tabellenletzten ins neue Jahr. Nach dem Erfolg über den Spitzenreiter wollen sich die Essener beim Schlusslicht keine Blöße geben und wichtige Punkte im dicht gedrängten Mittelfeld sammeln.

Regionalliga Frauen

SG Langenfeld - VV Humann (So., 15). Die VVH-Frauen können bei der SG befreit aufspielen. Nach einer starken Hinrunde stehen die Essenerinnen im sicheren Mittelfeld und würden mit einem Dreier sogar am Gegner vorbeiziehen. In Langenfeld müssen sie allerdings auf die verletzte Finya Ketelsen verzichten.

Oberliga

TPSV Bielefeld II – VV Humann III (So., 14). Bei den erfahrenen Bielefeldern will der Essener Nachwuchs seine Tabellenposition verteidigen, denn die Ostwestfalen liegen derzeit genau einen Sieg hinter dem VVH. Nach zuletzt zwei Auswärtsniederlagen soll es für die Humänner in fremder Halle Punkte geben.

Oberliga Frauen

VTV Freier Grund - Tusem (So., 15). Der Tusem ist zum Abschluss der Hinrunde beim Tabellenführer zu Gast und damit in der Außenseiterrolle. Nach zwei Erfolgen in Serie reisen die Essenerinnen jedoch selbstbewusst ins Siegerland.

Verbandsliga

VV Humann V – USC Münster (Sa, 16.30, Graffweg). Die Humänner stehen vor einem wichtigen Duell im Abstiegskampf. Die USC-Sechs ist bislang noch sieglos und damit Tabellenletzter. Für die jungen Essener bietet die Partie die Möglichkeit, sich von den direkten Abstiegsplätzen abzusetzen. Allerdings muss VVH-Trainer Peter Bach auf einige Akteure verzichten.

VV Humann IV – TVG Holsterhausen (Sa., 19, Graffweg). Die vierte Humann-Mannschaft misst sich im Spitzenspiel und Stadtderby mit den Nachbarn aus Holsterhausen. Für die Gastgeber besteht die Chance mit einem Dreier wieder an den Tabellenführer heranzurücken. Trainer Jonas Viehöver kann dazu personell aus dem Vollen schöpfen. Auch bei der TVG sieht es personell gut aus, einzig Jan Weß muss auf die Partie gegen seinen alten Verein verzichten.

Verbandsliga Frauen

SV BW Dingden II - SG Bottrop/Borbeck (So., 11). Mit dem achten Erfolg in Serie will die SG die Meisterschaftsambitionen untermauern. Trotz der klaren Tabellensituation sind die BoBos vor dem Duell gegen den Achten gewarnt, denn dieser stürzte vor der Winterpause Tabellenführer Düsseldorf und ermöglichte der SG den Sprung auf Platz eins. Trainer Florian Rieck kann auf den kompletten Kader zurückgreifen und bekommt zudem Verstärkung durch Ronja Brüggemann, die aus dem Kader des VC Allbau zu den BoBos gewechselt ist.