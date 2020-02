In Essen trifft sich deutsche Senioren-Elite zum Titelkampf

Drei Wochen nach dem international besetzten „German Senior Indoors“ ist das Tennis-Zentrum des Verbandes Niederrhein Schauplatz des nächsten Event: Die Elite der deutschen Tennis-Senioren schlägt bei den 52. DM-Titelkämpfen an der Hafenstraße auf. Unter der Schirmherrschaft des Essener Oberbürgermeisters Thomas Kufen sorgen von Freitag bis zum 8. März rund 600 Teilnehmer wieder einmal für „Tennis total“ - es ist das größte Tennis-Hallenturnier in Europa.

Ein Turnier der DTB-Kategorie S-A

Die Titel im Einzel, Doppel und Mixed werden wie im Vorjahr bei den Herren in den Altersklassen 40 bis 85 vergeben. Die Damen kämpfen in den Altersklassen von 40 bis 80. Welt- und Europameister, ehemalige Profispieler und eine Vielzahl nationaler Titelträger sorgen bei diesem Turnier der DTB-Kategorie S-A für ein anspruchsvolles Niveau. Über 1000 Matches stehen auf dem Turnierplan – auch eine Herausforderung also für das erfahrene Organisationsteam mit den Turnierdirektoren Ulrich Nacken und Jürgen Müller an der Spitze. Die Turnierleitung liegt erneut in den Händen von Sabine Gerke-Hochdörffer, Dèsirèe Leupold, Sabine Schmitz und Renate Czekalla.

Sabine Gerke-Hochdörffer, selbst mehrmalige Deutsche Meisterin, ist beeindruckt vor der Qualität der Meldungen: „Das Leistungsniveau hat sich vor allem in den jüngeren Altersklassen noch einmal gesteigert. Es wird ganz sicher wieder eine spannende Woche mit tollen Spielen. Wir hoffen, dass wir die Spielpläne wieder gut im Griff haben, so dass es nicht zu viele Wartezeiten gibt.“

Essen Niederrhein-Abend im Hotel Bredeney Im Bankett-Saal des Hotels Bredeney findet am kommenden Dienstag ab 19.30 Uhr der traditionelle „Niederrhein-Abend“ für alle Spielerinnen und Spieler statt. Thomas Heil, Vizepräsident für Wettkampfsport im Deutschen Tennisbund, wird die anwesenden WM-Goldmedaillengewinner ehren und ihnen Karten für den Davis Cup Anfang März überreichen.

Freitag werden in der AK 40 zwei Runden im Einzel ausgetragen

Um das Tableau zu bewältigen werden am Freitag (6. März) in der Altersklasse 40 (Damen und Herren) zwei Runden im Einzel ausgetragen. Das Essener Aufgebot umfasst sechs Spielerinnen und 32 Spieler.

Hier eine Übersicht der Top-Gesetzten und der Teilnehmer vom TVN unter den Top Ten:

Peter Schreckenberg (TuS 84/10) Foto: Dieter Meier

Senioren

AK 40: 1. Andrew Lux (BW Elberfeld), 2. Marc Leimbach (Ratinger TC), 3. Matthias Schramm (Elberfeld), 6. Sven Wolthaus (TC Bredeney), 7. Mirco Heinzinger (Borbecker TC), 8. Holger Zühlsdorff (TC Kaiserswerth), 9. Daniel Schillings (Gladbacher HTC), 10. Michael Altmann (Spfr. Eigen-Stadtwald).

AK 45: 1. Christian Schäffkes (Ratinger TC), 2. Martin Gentzsch (Lintorfer TC), 3. Alexander Mühler (Borbecker TC), 8. Johannes M. Korneli (SG Krefeld).

AK 50: 1. Marc Pradel (Ratinger TC), 3. Oliver Prätorius (ETB), 4. Mathias Huning (Remscheid), 7. Matthias Müller-Seele (Ratingen).

AK 55: Tom Zacharias (Hildesheim), 2. Bernd Richardt (TC Bredeney), 6. Udo Zirden (Remscheid).

AK 60: 1. Peter Schreckenberg (TuS 84/10), 7. Claus Weinforth (TuS 84/10), 10. Rainer Schwarze (TIG Heegstraße).

AK 65: 1. Martin Scheurer (Luitpoldpark München), 4, Achim Przybilla (TuS 84/10).

Wilfried Siwitza (TIG Heegstraße) Foto: Dieter Meier

AK 70: 1. Alfred Böckl (Idstein), 5. Ernst-Jochen Otto (DSC Düsseldorf). 8. Wilfried Siwitza (TIG Heegstraße). AK 75: 1. Peter Adrigan (Idstein), 3. Hans-Joachim Singhoff (Stadtwald Hilden), 4. Jürgen Volland (BW Krefeld).

AK 80: 1. Werner Schlereth (Obersthausen), 2. Heinz Kleinemas (DSC Düsseldorf), 5. Dieter Trapka (Meidericher TC).

AK 85: 1. Herbert Althaus (Harburg).

Seniorinnen

AK 40: 1. Manon Kruse (Union Münster), 3. Mirja Wagner (TC Rheinstadion Düsseldorf), 5. Anne Härdle (SG Krefeld), 6. Susanne Wischmann (TC Rheinstadion).

AK 45: 1. Sonja Vogt (TC Bredeney), 3. Silke Richard (TC Rheinstadion), 5. Susann Tenbücken (SV Neukirchen-Vluyn), 7. Rieke Hammes (SG Krefeld), 9. Inga Lemke (Uhlenhorst Mülheim), 10. Stephanie Voßgätter (Langenfelder TC).

AK 50: 1. Petra Dobusch (TC Doggenburg Stuttgart), 5. Shabnam Siddiqui El Hatri (TC Bredeney), 6. Iris Brembt-Liesenberg (TC Bredeney), 7. Karen Seele (Ratinger TC).

AK 55: 1. Helga Nauck (Crefelder HTC).

AK 60: 1. Dorothea Focks (RW Stuttgart), 8. Cornelia Küpper (TC Mülheim-Heißen).

AK 65: 1. Reinhilde Adams, 3. Jutta Bökmann (beide TC Rheinstadion Düsseldorf).

AK 70: 1. Heidi Eisterlehner (Göttingen), 7. Ulrike Theil (Marathon Krefeld).

AK 75: 1. Andree Telsche (Hamburg-Blankenese), 6. Christa Fischer (Lintorfer TC).

AK 80: 1. Irmgard Gerlatzka (TC Schiefbahn).