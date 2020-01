Internationales Flair im TVN-Zentrum an der Hafenstraße

Nach dem Wintercup nimmt das Tenniskarussell im TVN Tennis-Zentrum mit zwei Großveranstaltungen für Senioren wieder Fahrt auf. Den „Internationalen German Indoors“ vom 31. Januar bis 7. Februar folgen drei Wochen später die 53. Deutschen Hallenmeisterschaften. Bei der achten Auflage sind die Meldezahlen gegenüber dem Vorjahr konstant geblieben. Erneut kämpfen die Teilnehmer in den Altersklassen 35 bis 80 bei den Damen, Herren und im Mixed um die Titel. Nach dem Start 2008 mit 92 Akteuren in Wegberg am Niederrhein, ist das Turnier zu einer festen Größe im Turnierkalender geworden.

Weltklassespieler aus 18 Nationen

Wie bereits in den vergangenen Jahren ist es für die Teilnehmer auch eine gute Möglichkeit, sich auf die „Deutsche“ vorzubereiten. Die Organisation übernimmt nach der Premiere im Vorjahr erneut der TC Bredeney. Turnierdirektorin Isolde Dehmel: „Nationale Top- und ehemalige Weltklassespieler aus 18 Nationen, von Indien bis Korea, den USA oder Europa schlagen bei diesem Turnier auf, das von der ITF jetzt mit Grade 1 eingestuft wurde. Es gehört weltweit zu den drei größten Senioren-Events. Im Gegensatz zum Vorjahr wird eine Überschneidung der German Indoors mit den Senioren-Europameisterschaften in Seefeld/Tirol vermieden.“

Vertritt die Stadtfarben: Claudia Alkan vom ETB startet bei den Damen 40. Foto: Dieter Meier

Hinter dem an Position eins gesetzten Carsten Groeger gehören bei den Herren 40 der Remscheider Europameister Andrew Lux und Matthias Schramm (Wuppertal) zum Favoritenkreis. Gemeldet hat erneut auch Nils Dern (TV Burgaltendorf). Der ehemalige Davis Cup Spieler Tomas Behrend (SW Neu-Bottenbroich) ist bei den Herren 45 an Rang drei gesetzt. 2005 stand er auf Position 74 der Weltrangliste. Im Vorjahr bezwang der Deutsch-Brasilianer in einem hochklassigen Finale Gerhard Falke.

Bei den Herren 50 startet Oliver Prätorius (ETB) mit guten Aussichten auf einen der vorderen Plätze. Der Südafrikaner Neil Smith und José Sharon aus Israel empfehlen sich bei den Herren 55 für das Endspiel. Die Brüder Ortwin/Arnfried Klipper (TC Bredeney) dürften nur eine Außenseiterrolle spielen. Klaus Liebthal vom mehrfachen Deutschen Vereinsmeister Eschborn und Peter Schreckenberg (TuS 84/10) führen das Feld der Herren 60 an. Maris Rozentals (TuS 84/10) und Claus Weinforth (TC Bredeney) folgen an Position fünf und sechs. Eine gute Rolle könnte auch der Deutsch-Amerikaner Robert Hood vom Ausrichter TC Bredeney spielen.

Teilnehmerfeld bei den Damen übersichtlich

Die Felder der Damen sind sehr übersichtlich. Während in der Altersklasse 35 vier Teilnehmerinnen am Start sind, muss sich Claudia Alkan vom ETB der Konkurrenz (AK 40) von sieben Damen stellen. Sonja Vogt vom Veranstalter und zweifachem Deutschen Vereinsmeister TC Bredeney ist die Nummer eins bei vier gemeldeten Spielerinnen. Das Feld der Damen wird von einem starken Trio mit den beiden ehemaligen Top-Spielerinnen des Etuf Susanne Veismann (ETV Hannover) und Carole de Bruin sowie der Krefelder Weltmeisterin Helga Nauck angeführt.