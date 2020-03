Essen. Laut Plan soll am 3. Mai die Saison in der Tennis-Bundesliga beginnen – für das Damenteam aus Essen schlagen dann drei Fed-Cup-Spielerinnen auf.

Zweiter Auftritt für die Damen des TC Bredeney in der Bel Etage, der Tennis-Bundesliga. Nach der Vizemeisterschaft im Vorjahr (punktegleich mit Titelträger TC Bad Vilbel) ist das Team zum Bundesliga-Auftakt am 3. Mai spielfrei. Mit vier Tagen Verspätung gibt die auf mehreren Positionen verstärkte Mannschaft am 8. Mai beim Vorjahressechsten TK BW Aachen ihren Einstand – mit gleich drei Fed-Cup-Spielerinnen.

Am 10. Mai erwarten die TCB-Damen den TC BW Dresden Blasewitz zum ersten Heimspiel am Zeißbogen – der Deutsche Tennis-Bund geht aktuell davon aus, dass die Saison im Mai wie geplant beginnen kann.

TC Bredeney legt den Fokus auf deutsche Spielerinnen

Für den Bredeneyer Vorsitzenden Michael Marhofer war es ein Anliegen, das Team möglichst mit deutschen Spielerinnen zu besetzen: „Ich denke, mit der Verpflichtung von Julia Görges, Anna-Lena Friedsam und Laura Siegemund haben wir das eindrucksvoll unter Beweis gestellt“, so Marhofer.

„Uns ist es wichtig, nicht nur tolles Tennis zu zeigen, sondern auch die Begeisterung für den deutschen Tennissport hochzuhalten und ihn so für den Nachwuchs wieder attraktiver zu machen. Ich glaube, dass wir damit einen echten Publikumsmagneten geschaffen haben.“

Mit Julia Görges präsentiert Sportmanager Torsten Rekasch eine neue Topspielerin auf der Spitzenposition. Die 31-Jährige schlug zuletzt beim TC Rot-Blau Regensburg auf, der sich jedoch aus der Bundesliga zurückzog.

Für Julia Görges ist es eine Rückkehr nach Essen

BU Nach 14 Jahren gemeinsam beim TC Bredeney: Die Deutschen Jugendmeister von 2006 Julia Görges und Peter Torebko. Foto: Dieter meier

Görges gewann bisher sieben WTA und sechs ITF-Titel mit einem Preisgeld von 9.635 Millionen USD. Nach Rang neun als höchste Platzierung im Ranking (August 2018) liegt sie aktuell auf Platz 28.

Essen war eine der ersten frühen Durchgangsstationen ihrer Karriere: 2006 wurde sie im heutigen TVN Tennis-Zentrum als 17-Jährige Deutsche Jugendmeisterin in der Altersklasse U 18. Ein gemeinsames Erfolgserlebnis mit dem damaligen Schellenberger Peter Torebko, der im Bredeneyer Team in der 2. Bundesliga steht.

Marhofer erwartet wieder eine ausgeglichene und spannende Saison: „Alle Mannschaften haben sich verstärkt und wollen den Deutschen Meister Bad Vilbel ärgern. Ich bin stolz, dass wir mit Julia Görges, Laura Siegemund und Anna-Lena Friedsam drei Spielerinnen aus dem Fed-Cup-Team in unseren Reihen haben.“

Mit Siegemund und Friedsam kommen zwei weitere Topspielerinnen

Durch Siegemund (WTA 65) und Friedsam (WTA 106) stehen zwei weitere deutsche Weltklasse-Spielerinnen an den Positionen Drei und Fünf auf der Bredeneyer Meldeliste. Laura Siegemund (32) feierte im Einzel zwei WTA- und zwölf ITF-Titel. Ihre Doppel-Bilanz (5/20) war noch wesentlich beeindruckender. In der Weltrangliste erreichte sie im August 2016 Rang 27.

Seit 2015 stand Siegemund in den Diensten des TC Rüppurr Karlsruhe, für den sie mit zehn Siegen bei ebenso vielen Auftritten das beste Ergebnis aller Bundesliga-Spielerinnen erzielte.

Anna-Lena Friedsam (26 zuletzt TEC Waldau Stuttgart) stand im August 2016 auf Platz 45 (WTA), aktuell 106.

Nummer zwei Pera bleibt – alle TCB-Personalien im Überblick

Weitere Neuzugänge: Irena Bara (25, Rumänien, 166 WTA, zuletzt DTV Hannover), eines der besten deutschen Doppel: Stephanie Wagner (WTA 270) und Vivian Heisen (WTA 440, beide BW Berlin), Diana Marcinkevica (27, Lettland, 265 WTA, zuletzt Bad Vilbel). Sie stand in den letzten beiden Jahren im Finale der DTB Bredeney Open.

Aus dem Kader des Vorjahres sind noch die Kroatin Bernarda Pera an Position zwei, Arantxa Rus aus Holland (4), Mihaela Buzarnescu (ROU, 6), Victoriya Tomova (BUL, 7), Katharina Hobgarski (9) und Anastasia Zarycka (12) weiter im Einsatz. Torsten Rekasch setzt weiter auf Nicola Geuer, Sofie Oyen, Antonia Balzert, Mina Hodzic und Julia Mikulski.

Die weiteren Termine:

15. Mai: TEC Waldau Stuttgart – TCB,

31. Mai: Marienburger SC – TCB,

5. Juni: TCB - Bad Vilbel,

7. Juni: TCB- Luitpoldpark München.