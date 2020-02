Essen. Das erste Essener Derby in diesem Jahr steht an. Der ETB empfängt die Spielvereinigung Schonnebeck - wenn denn der Platz am Uhlenkrug es zulässt.

Das erste Essener Derby der Rückrunde steht an! Am Sonntag (15 Uhr) empfängt der ETB Schwarz-Weiß die Spielvereinigung Schonnebeck. Die Verantwortlichen werden im Vorfeld jedoch noch das eine oder andere Stoßgebet gen Petrus schicken. Nach den Regenfällen der letzten Tage und den noch angesagten dürfte der Rasen im Stadion am Uhlenkrug ziemlich in Mitleidenschaft gezogen worden sein.

„Wir wollen unbedingt spielen, und Stand jetzt wird auch gespielt“, sagt ETB-Trainer Ralf vom Dorp. „Klar, die Bodenverhältnisse werden nicht einfach und während des Spiels zunehmend noch schwieriger werden. Es wird sicherlich auf ein sehr kampfbetontes Spiel hinauslaufen.“

Schwierige Bodenverhältnisse

Dies erwartet auch sein Gegenüber, Schonnebecks Trainer Dirk Tönnies: „Es wird nur über die Basics, wie man so schön sagt, gehen.“ Vom Dorp muss dabei auf ein angeschlagenes Trio verzichten. Wie schon gegen Nettetal werden auch gegen die Schwalben Ömer Erdogan (Knieverletzung), Tristan Richter und Erik May (beide muskuläre Probleme) nicht einsatzbereit sein. Schonnebeck muss auf den kranken Markus Heppke und Simon Skuppin verzichten. Letzterer war beim Auswärtsspiel in Bocholt umgeknickt und hat nächste Woche einen MRT-Termin.

„Wir sind dennoch gerüstet“, meint Tönnies. „Man merkt die Vorfreude, auch wenn ein bisschen Ungewissheit dabei ist, ob man spielt.“Die Spielvereinigung Schonnebeck steht derzeit auf Platz drei, der ETB liegt acht Punkte dahinter auf Rang elf.

Vorfreude bei beiden Teams

Das Hinspiel hat Schonnebeck mit 2:1 für sich entscheiden können. Die letzten beiden Vergleiche am Uhlenkrug hat jedoch der ETB gewonnen, was Tönnies wurmt: „Da haben wir ein bisschen was gutzumachen.“

Favoritenrollen oder ähnliches sieht vom Dorp dabei allerdings nicht: „Ein Derby ist immer ein 50:50-Spiel. Dort entscheiden Kleinigkeiten.“ Und das vor einer vergleichsweise großen Kulisse. So hoffen es beide Trainer. „Wir tun einiges dafür, dass viele kommen“, sagt vom Dorp. Tönnies stimmt ein: „Ich würde es mir wünschen. Beide Mannschaften hätten diesen Rahmen verdient.“