Keine Atempause für die Damen des VC Allbau

Lange genießen konnten die Volleyball-Damen des VC Allbau Essen die Zeit „zwischen den Jahren“ nicht, denn bereits an diesem Sonntag (16 Uhr, Sportforum Berlin) geht es in der 2. Bundesliga Nord mit dem letzten Spiel der Hinrunde bei RPB Berlin weiter. „Wir hatten nur eine knappe Woche Pause“, erzählte VCA-Trainer Marcel Werzinger, der bereits kurz nach Weihnachten wieder mit dem Training startete.

Die Essenerinnen kämpfen nach ihrem Zweitligaaufstieg um den Ligaverbleib – ein Sieg in Berlin wäre dabei umso wichtiger, denn die Volleyballerinnen aus der Bundeshauptstadt sind ein direkter Konkurrent für den VCA. Der Aufsteiger steht aktuell mit elf Zählern auf dem zwölften und damit vorletzten Tabellenplatz. Die Berliner haben nur einen Punkt mehr auf dem Konto und stehen einen Platz vor den VCA-Damen. Beide Teams konnten bislang vier Siege einfahren.

Nur vier Punkte bis Rang sechs

Kaum auszumachen, wer sich in diesem wichtigen Spiel durchsetzen kann, weiß Werzinger: „Tabellarisch ist das ziemlich ausgeglichen. Was das Spielerische angeht, sind die Berliner schwer einzuschätzen. Ich bin gespannt, was uns erwartet. So oder so müssen wir auf uns schauen und gucken, dass wir gewinnen.“ Nach knapp der Hälfte der Saison ist der Coach nicht unzufrieden mit seinen „Pottperlen“: „Es ist immer noch alles drin – auf den sechsten Platz sind es zum Beispiel nur vier Punkte.“ Teilweise zeigte der Essener Aufsteiger wirklich gute Leistungen - auch gegen vermeintlich stärkere Gegner. Doch zu selten nahmen die VCA-Damen aus diesen Spielen einen Sieg mit.

Bereits am Samstag nach Berlin angereist

Auch deshalb äußert der Coach eine deutliche Zielvorgabe für das Jahr 2020: „Die Marschroute für das neue Jahr ist klar: Zum einen müssen wir Konstanz entwickeln und zum anderen müssen wir es endlich hinkriegen, uns am Satz- oder Spielende zu belohnen. Es ist ärgerlich, dass man nicht zupackt, dabei zeigen wir oft wirklich sehr gute Leistungen.“ Um sich noch besser auf das wichtige Spiel um den Klassenerhalt vorzubereiten, reisen die Essenerinnen bereits am Samstag in die Hauptstadt und trainieren dort noch einmal. Über die Weihnachtstage waren einige Spielerinnen „nicht topfit“, wie Linienchef Werzinger erzählte, glaubt aber, dass sich alle pünktlich zum Spiel wieder zurückmelden.