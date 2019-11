Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kluth im Nationalkader

Tusem-Nachwuchsspieler Laurenz Kluth wurde in den nationalen U18/U19-Kader berufen. Beim Lehrgang in der Sportschule Kaiserau ging es in den vergangenen Tagen unter anderem um Abwehr- und Angriffstechniken.

Der 16-jährige Rückraumspieler wechselte im Sommer vom HC Rhein Vikings nach Essen und soll dort an den Profikader herangeführt werden.