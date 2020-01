Essen. Essener Oberligist wird in Zwischenrunde mit starkem Auftritt Favoritenrolle gerecht. Landesligist SpVgg. Steele sorgt für eine Überraschung.

Kray ist heißer Titelanwärter auf Essener Stadtmeistertitel

Bei der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft am Hallo gab es am ersten Spieltag der Zwischenrunde gleich eine Überraschung. In der Gruppe 2 musste der Landesligist Spvgg. Steele die Segel streichen. Trotz des 3:0-Auftaktsiegs gegen den Bezirksligisten SC Frintrop verpasste das Team von Coach Dirk Möllensiep die Endrunde. Es folgten eine knappe Niederlage gegen den Bezirksligisten Adler Union Frintrop (2:3), doch entscheidend war die 1:6-Klatsche gegen DJK SF Katernberg

Trainer Möllensiep nahm das Aus nicht allzu schwer: „Wir sind verdient rausgeflogen. Die Auftritte in den ersten beiden Spielen waren in Ordnung.“ Sportfreunde Katernberg und Adler Union Frintrop haben sich für die Endrunde am kommenden Wochenende qualifiziert. Die beiden Bezirksligisten gehören damit schon jetzt zu den 16 besten Hallenteams in Essen.

Gute Resonanz am ersten Spieltag der Zwischenrunde

Am ersten Tag der Zwischenrunde war die Halle in Stoppenberg gut besucht. Und sie durften sich vor allem wieder die Ballkünstler des FC Kray bestaunen. Der Oberligist wurde in der Gruppe 1 souverän Tabellenerster und sicherte sich gemeinsam mit dem Heisinger SV das Ticket für die Endrunde.

Zwar gelang dem Top-Favoriten kein zweistelliger Erfolg, aber die Auftritte des Favoriten gegen Al-ARZ Libanon (2:0), Alemannia Essen (4:1) und den Heisinger SV (7:2) waren allesamt ungefährdet. Vor allem im letzten und entscheidenden Spiel um den Gruppensieg zeigte die Truppe von Trainer Philip Kruppe ihre Klasse.

Mal wieder nicht zu stoppen waren Yassine Bouchama, der erst Freitag nach fünf Tagen von einem Probetraining aus Marokko nach Essen zurückgekehrt war, und Ilias Elouriachi. Während Bouchama in der Partie gegen Heisingen drei Treffer erzielte, steuerte Kray-Urgestein Elouriachi zwei Tore zum 7:2-Sieg bei. In dieser Form zählt der FC Kray in der Tat zu den heißen Titelanwärtern.