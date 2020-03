Essen. Es sind Derbwochen in Essen. FCK-Trainer Kruppe erwartet im Lokalduell ein anderes Auftreten, SVS-Coach Tönnies will kein Aufbaugegner sein.

Spvg Schonnebeck - FC Kray (So., 15 Uhr, Schettersbusch).

Nachdem sich Schonnebeck beim ETB ein 1:1 erkämpft hat, geht es nun im zweiten Derby nacheinander gegen den FC Kray. Und da kriselt es momentan.

Die Mannschaft von Trainer Philip Kruppe hat in den vergangenen zwölf Pflichtspielen nur einen Sieg eingefahren. Weshalb es auch eine kleine Krisensitzung an der Buderusstraße gab. Erst mit den Trainern, danach ging es noch ohne weiter. Kruppe, der den Verein am Saisonende bekanntlich verlässt, wollte den Auftritt bei der 1:3-Niederlage gegen den Tabellenletzten Sportfreunde Niederwenigern nicht auf sich sitzen lassen: „Wir haben klar gemacht, dass es sehr böse wird, wenn wir gegen Schonnebeck so spielen. Wir wollen definitiv anders auftreten.“

Schonnebecks Trainer Dirk Tönnies hatte diese Misserfolgsserie der Krayer dabei gar nicht so auf dem Schirm: „Es waren alles enge Spiele und immer sehr torreich. Gefühlt spielt Kray für mich trotzdem eine gute Saison, weil im Vorhinein finanziell ja einiges im Argen war.“

Enge und torreiche Spiele

Zur Erinnerung: Kruppe hatte den Verein erst drei Tage vor Saisonstart nach dem Rücktritt von Aufstiegscoach Michele Lepore übernommen, mehrere Spieler hatten den Verein verlassen. Dennoch, sagt Tönnies: „Wir wollen nicht der Aufbaugegner des FC Kray sein.“

Verzichten müssen die Schwalben dabei auf Simon Skuppin (Sprunggelenksverletzung), Arian Reimann und Orhan Dombayci, der am Uhlenkrug am vergangenen Wochenende mit Gelb-Rot vom Platz flog. „Wir freuen uns“, sagt Tönnies. „Von der räumlichen Nähe ist das noch einmal etwas Anderes, weil beide Stadtteile aneinander liegen.“

Gute Vorbereitung auf beiden Seiten

Vor dem Derby am Sonntag am Schettersbusch wollen sich die Krayer jedenfalls noch einmal das Hinspiel in Erinnerung rufen. Damals lag die Kruppe-Elf mit 0:2 zur Pause hinten, Nico Köhler erzielte in der vierten Minute der Nachspielzeit den 2:2-Ausgleich. „Diese Situation werden wir den Jungs noch einmal in den Kopf holen und dann hoffe ich auf eine ähnliche Vor- und Einstellung von uns.“

Kruppe muss dabei auf die Langzeitverletzten Patryk Niedzicki, Yunus Emre Cakir und den rotgesperrten Philipp Schmidt verzichten. Duc Anh Nguyen Nhu, Philipp Demler und Soufian Rami sind hingegen wieder dabei.