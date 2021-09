Live: Lässt RWE-Trainer Neidhart Neuzugang Bastians spielen?

Essen. Regionalligist Rot-Weiss Essen will beim Heimspiel gegen Homberg an die zuletzt ordentlichen Leistungen anknüpfen. Der Live-Ticker.

Nach fast zwei Wochen Spielpause versucht Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen beim Heimspiel (19.30 Uhr) an die beeindruckenden Leistungen aus dem letzten Heimspiel gegen Fortuna Köln anzuknüpfen, auch wenn der Gegner ein ganz anderes Kaliber ist: Der VfB Homberg lässt eher an das Heimspiel gegen den SV Straelen erinnern.

RWE-Trainer Christian Neidhart will daran aber keine Gedanken verschwenden: „Wir wollen eher an die Leistungen aus den Spielen in Wuppertal und gegen Fortuna Köln anknüpfen, das muss unser Gradmesser sein.“

Neuzugang Felix Bastians steht unter Beobachtung

Einer steht beim Spiel besonders im Fokus: RWE hatte unter der Woche einen beachtlichen Neuzugang nach Essen lotsen können: Ex-Profisteht vor seinem Debüt im rot-weissen Trikot, vermutlich auf der Linksverteidigerposition, wo durch den Ausfall von Michel Niemeyer ja Bedarf besteht. Er wird weiter ebenso auf unbestimmte Zeit ausfallen wie David Sauerland und Nils Kaiser.

