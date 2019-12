Essen. Die SG Essen schickte ihre Olympia-Kandidaten in Amsterdam an den Start. Es gab dort gute und weniger gute Leistungen vor Weihnachtspause.

Marius Kusch von der SG Essen nähert sich der Olympia-Norm

Bis Samstag wird noch trainiert, dann ist erst einmal Urlaub angesagt bei den Top-Schwimmern der Startgemeinschaft Essen (SGE). Ein Woche, mehr auch nicht, denn das große Ziel im nächsten Jahr schwebt bereits über allem: die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio. Und für diesen ultimativen Saisonhöhepunkt hat die SGE immer fünf Eisen im Feuer: Damian Wierling, Poul Zellmann, Max Pilger und Lisa Höpink. Marius Kusch ist auch für Essen startberechtigt, wird sich aber in den USA, wo er seit einigen Jahren lebt und trainiert, vorbereiten.

Er ist allerdings derjenige, der in diesen Wochen zur Höchstform auflief. Anfang Dezember sorgte der 26-Jährige bei den Kurzbahn-Europameisterschaften in Glasgow für Furore, als er über 100-m-Schmetterling EM-Gold gewann. In 49,06 Sekunden schwamm er eine Weltklassezeit und verbesserte den zehn Jahre alten deutschen Rekord. Im Alltime-Ranking ist Kusch der sechstschnellste Schwimmer aller Zeiten über diese Strecke und der zweitschnellste Europäer.

Kusch will Olympia-Norm schon im Januar angreifen

Aber eben „nur“ auf der Kurzbahn. Der Swim Cup in Amsterdam war praktisch für alle Olympia-Kandidaten der SGE der erste Wettkampf auf der 50m-Bahn. Marius Kusch schaffte es aber, seine ausgezeichnete Form von Glasgow auch dort ins Wasser zu bringen. Bei diesem hochkarätig besetzten Meeting im Sloterparkbad belegte er Platz zwei über 100m-Schmetterling in 52,31 Sekunden.

Allzu weit ist er damit auch nicht von der Olympianorm (51,80 Sek.) entfernt, was auch gut so ist, denn die Norm möchte er bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt im Januar in den Staaten erfüllen. Die SGE-Athleten haben sich dafür die Deutschen Meisterschaften in Berlin (30. April - 3. Mai) ausgeguckt.

Die 100m-Freistil in Amsterdam gewann Marius Kusch in 49,29 Sekunden hauchdünn mit neun Hundertstel Vorsprung vor Damian Wierling, über 50m-Schmetterling belegte Kusch Platz zwei, nur um eine Hundertstel geschlagen.

Damian Wierling zeigt sich gegenüber Kurzbahn-EM verbessert. Foto: Bernd Thissen / dpa

Freistil-Schwimmer Damian Wierling zeigt sich verbessert

„Nicht alle Ergebnisse in Amsterdam waren so, wie wir uns das vorstellt haben“, gibt Nicole Endruschat, Cheftrainerin am Bundesstützpunkt in Rüttenscheid, zu. Mit dem Freistil-Spezialisten Damian Wierling war sie allerdings zufrieden, nachdem dieser bei der Kurzbahn-EM keine so gute Leistung abgeliefert hatte. Auch dessen Vorlauf über 200 Meter Freistil war okay, auf das Finale hatte Wierling dann allerdings verzichtet.

Essen Ordentliche Leistungen Lisa Höpink war krank und in Amsterdam nicht am Start. Anna Kroninger (BW Bochum/Brust), die in Rüttenscheid trainiert, Marc Brock (Rücken) und die erst 16-jährige Rosalie Kleyboldt (Freistil) machten ihre Sache beim Meeting in den Niederlanden ordentlich. Der nächste Wettkampf für die Olympia-Kandidaten wird Ende Januar beim Euro Meet in Luxemburg sein.

Weniger zufrieden war Endruschat mit Brustschwimmer Max Pilger, der über die 200 Meter zu Hause ist: „Da hatte ich angesichts der Trainingsleistungen schon gedacht, dass er schneller sein könnte. Aber in der Weihnachtspause soll Max jetzt erst einmal durchatmen.“ Bei Poul Zellmann wiederum war klar, dass der Start in den Niederlanden keine zuverlässigen Rückschlüsse liefern würde. „Er hat ganz anders trainiert als die anderen“, sagt Endruschat.

Zellmann hatte im Herbst noch einmal einen Saisonhöhepunkt, als er mit seinem Team in der Profi-Liga ISL startete. Seither hat er bereits wieder im Training ordentlich Meter gemacht. Die Müdigkeit machte sich über die 200m-Freistil deutlich bemerkbar. „150 Meter war Poul gut dabei“, sagt seine Trainerin. „Auf der letzten Bahn hat er dann aber gestanden.“