Miners gehen mit 64:100 in Ibbenbüren unter

TV Ibbenbüren - Miners 100:64 (54:28)

Nach dem so knapp verlorenen, aber stark geführten Duell gegen Leverkusen hatten sich die ETB Wohnbau Miners, abgeschlagenes Regionalliga-Schlusslicht, viel vorgenommen für die Auswärtspartie in Ibbenbüren. Doch der Aufwärtstrend konnte nicht bestätigt werden - im Gegenteil: Ohne Chris Alexander, wegen eines Trauerfalls in der Familie in die USA gereist, hatten die Essener gegen die „bringiton Ballers“ keine Chance und kassierten eine überaus deutliche 64:100-Klatsche.

Ibbenbüren machte von Beginn an klar, wer an diesem Abend das Zepter in der Hand hält. Die Gastgeber setzten sich früh ab, über 26:15 schraubten die Ballers das Ergebnis bis zur Pause auf 54:28 in die Höhe. Das Spiel war damit vorentschieden. Letzte Zweifel wurden in Abschnitt drei ausgeräumt, der ETB kam lediglich im Schlussviertel auf ein respektables 22:22, was freilich am deprimierenden Gesamtergebnis und Gesamteindruck nichts ändern konnte. Die Gastgeber waren klar überlegen: Bei den Rebounds (54:27) und auch bei den Assists (32:9). Statistiken, die dokumentierten, wie dünn die Luft für die Miners war.

Das Team ermöglichte es dem Gegner zudem in der Transition immer wieder, zu einfachen Punkten zu kommen. Einzige Lichtblicke: Yannick Tauch und Adam Hamd, die aufgrund des Fehlens von Chris Alexander zu mehr Einsatzzeiten kamen und diese durchaus für sich zu nutzen wussten. Jeweils 14 Punkte standen am Ende für die beiden in den Büchern.

Der Klassenerhalt ist nur noch in der Theorie möglich und auch dort nur schwer zu beweisen. Es wird also noch eine lange, eine schmerzhafte Rückrunde für die Miners. Nächste Station: das Heimspiel am kommenden Samstag um 19.30 gegen die BBG Herford (Helmholtzhalle).

ETB: Tauch (14), Hamad (14), Westerhaus (12), Bakkali (11), Michael Möbes (6), Moukas (5), Plescher (2), Broer.

Die Viertel: 26:15, 28:13, 24:14, 22:22.