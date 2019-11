Die Hinrunde in der Ersten Basketball-Regionalliga ist vorbei – am Samstag beginnt die Rückserie mit dem Heimspiel gegen die zweite Mannschaft von Bayer Leverkusen. Und die Spielzeit für die ETB Wohnbau Miners praktisch gelaufen.

Null Siege, 13 Niederlagen – fünf Siege Rückstand auf das rettende Ufer: Wer soll da noch an den Klassenerhalt glauben? „Es ist noch möglich“, so Interimscoach Björn Barchmann. Nein, es klingt nicht realitätsfern oder nach der Aussage eines Basketball-Fantasten. Es klingt eher nach jemandem, der dran glauben muss, so lange es in grauer Theorie noch möglich ist. „Wir wissen natürlich, wie klein nur unsere Chance ist.“

Nur noch eine kleine Chance auf den Klassenerhalt

Und weil dem so ist, bewertet man innerhalb der Organisation derzeit die Lage. „Wir tauschen uns aus“, so Barchmann. Details nennt er nicht, könne er auch nicht. „Die Gespräche dauern an.“ Doch scheint klar: Wieder steht der ETB vor enormen Herausforderungen. Wieder muss neu aufgebaut werden.

Ein Vorteil: Weil kaum mehr zu verhindern ist, dass die Essener 2020/21 nur noch in der Zweiten Regionalliga spielen werden, hat der Verein Planungssicherheit. Vor dieser Saison – nach den Wirrungen der Insolvenz der Baskets und der von Haus aus immer schwierigen Schaffung neuer Strukturen – waren die Miners wohl doch zu spät dran hinsichtlich der Kaderplanung. Dazu gesellte sich der fatale Fehlgriff auf der Trainerposition. Nun hätte der ETB mehr Zeit der Vorbereitung, auch ein neuer Trainer hätte die Chance, mit viel Zeit eine neue Saison zu planen. Sich in einer Rückrunde einen belastbaren Eindruck von Team und Organisation zu verschaffen.

Planungssicherheit für die kommende Saison

Apropos Rückrunde: Die startet um 19.30 Uhr mit dem Heimspiel gegen die Leverkusener Reserve in der Helmholtzhalle. In Leverkusen erlebte das Team am ersten Spieltag den Anfang vom Ende. Nun muss man eine noch lange Saison hinter sich bringen, oder wer mag: auf ein Wunder hoffen. Nicht mit dabei sein wird Chris Alexander, der aufgrund eines Trauerfalls in der Familie zurück in die Heimat geflogen ist.

„Dieser Todesfall erinnert uns daran, dass es wichtigere Dinge gibt als Basketball“, so Björn Barchmann betroffen. Aber er muss nach vorne schauen: „Wir müssen das Beste aus der Situation machen, jeder Spieler hat die Chance zu zeigen, dass er aus dem Spiel gegen Deutz gelernt hat.“