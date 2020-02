Wochenlang lieferten sich die Wohnbau Moskitos mit den Black Dragons Erfurt ein von Niederlagen geprägtes Fernduell um den zehnten Tabellenplatz. Nun hat das Schneckenrennen ein Ende. Denn seit der 2:3-Pleite der Erfurter gegen den Krefelder EV am Mittwochabend ist klar: Dem ESC ist die Teilnahme an den Pre-Playoffs nicht mehr zu nehmen. Damit ist das von den Verantwortlichen ausgegebene Ziel zwei Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde erreicht - und die Horrorsaison der Essener scheint ein halbwegs versöhnliches Ende zu nehmen.

„Angesichts der Umstände, mit denen die Mannschaft und der gesamte Verein in den vergangenen Monaten zu kämpfen hatte, ist das eine beachtliche Leistung“, frohlockt Coach Thomas Schneeberger. „Wie es so schön heißt“, fügte er mit Blick auf die in der kommenden Woche anstehenden Best-of-Three-Serie gegen die Saale Bulls Halle (6. März/auswärts, 8. März/heim, ggf. 10. März/auswärts) an: „In den K.o.-Spielen ist alles möglich. Wir sind der klare Außenseiter, der Druck liegt ganz klar bei Halle.“

Moskitos wollen sich ordentlich präsentieren

Bevor sich der Fokus der Essener auf den Playoff-Gegner richtet, steht der letzte Doppelspieltag der Oberliga an. Freitag kommen die Hannover Indians zum Westbahnhof (20 Uhr), am Sonntag gastiert der ESC beim Schlusslicht in Krefeld (16 Uhr). Auch wenn den Duellen aus Sicht der Moskitos keine große Bedeutung mehr zukommt, „möchte ich trotzdem, dass wir uns ordentlich präsentieren und bestenfalls zwei Siege einfahren“, betont Schneeberger. Schwierig könnte dieses Vorhaben vor allem gegen die Hannover Indians werden, die noch um das Heimrecht in den Playoffs kämpfen.

Moskitos-Keeper Kevin Beech wird am Wochenende einmal zum Einsatz kommen. Foto: Michael Gohl

Derweil hat sich die Personalsituation bei den Moskitos pünktlich zur heißen Saisonphase wieder entspannt. Der grippale Infekt, der in den letzten Wochen die gesamte Mannschaft inklusive Coach flachgelegt hatte, ist überstanden. Schneeberger stehen alle Spieler zur Verfügung. Einzig ein Einsatz von Toni Lamers (Schulter) war am Donnerstagnachmittag noch unsicher. „Wir werden aber kein Risiko eingehen“, sagt Schneeberger.

Torhüter Beech und Frensel kommen je einmal zum Einsatz

Im Tor werden Kevin Beech und Leon Frensel jeweils in einer Partie zum Einsatz kommen – erst danach möchte sich Schneeberger auf eine Rangordnung für die Pre-Playoffs festlegen. Dass U20-Nationalkeeper Hendrik Hane von der DEG in der Extra-Runde nicht zur Verfügung stehen wird, ist für den Coach kein Problem. „Beide haben ihren Job zuletzt gut erledigt.“

Förderlizenzspieler aus Düsseldorf werden den Moskitos am Wochenende voraussichtlich ebenfalls nicht helfen können. Ob Tom Lorer und Co. anlässlich der Pre-Playoffs nach Essen kommen werden, wird sich in den kommenden Tagen entscheiden. „Die Belange der DEG gehen vor“, sagt Schneeberger. „Aber die Jungs brennen natürlich darauf zu spielen.“