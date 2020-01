Essen. Essener haben in den beiden letzten Spielen früh geführt und dann verloren. Trainer Suarez macht vor Heimpartie am Sonntag klare Ansage.

Moskitos Essen brauchen gegen Hamburg mehr Mut zum Risiko

22 Partien haben die Wohnbau Moskitos in der laufenden Oberliga-Saison bereits verloren. Da sollten doch die Pleiten gegen Tilburg und Herne am vergangenen Wochenende zu verschmerzen sein, schließlich dominieren diese beide Gegner die Liga nach Belieben. Diese Ansicht teilt Larry Suarez nicht. Der Chefcoach der Essener trauert vor Heimspiel am Sonntag gegen die Crocodiles Hamburg (18.30 Uhr) noch immer um „zwei richtig guten Möglichkeiten, Punkte gegen die Top-Teams der Liga zu holen“. Er findet: „Wir waren nah dran und hätten es wirklich verdient gehabt.“

Nur: Der ESC verspielte gegen Tilburg einen 2:0-Vorsprung, in Herne reichte ein 3:0 nicht zum Sieg. Ein Manko, über dass man unter der Woche viel gesprochen habe, berichtet Suarez, der zu folgender Bewertung kam: „Ich glaube, dass wir aus Sorge, die Führungen zu verspielen, zu passiv geworden sind und oft die Scheibe rausgeschlagen haben, um nichts zu riskieren. So konnte der Gegner immer wieder anlaufen.“

Moskitos müssen erwachsenere Entscheidungen treffen

Worte, die der US-Amerikaner nicht als Vorwurf, sondern als Handlungsempfehlung mit Blick auf das Duell mit Hamburg sieht. „Ich erwarte, dass wir in solchen Situationen im Kollektiv künftig erwachsenere Entscheidungen treffen.“

Gegen Tilburg Trappers hatten die Moskitos zuletzt eine gute Chancen zu punkten. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Anders als üblich konnten die Mücken die gesamte Woche für die Vorbereitung auf das Heimspiel am Sonntag nutzen. Am Freitag war spielfrei - eine kleine Verschnaufpause, die den personell arg gebeutelten Essenern doch genau recht kommen sollte. Oder? „Ich hätte lieber gespielt“, sagt Suarez, „denn die Jungs sind derzeit richtig gut drauf.“

Lazarett hat sich etwas gelichtet

Gegenüber der Vorwoche hat sich das Essener Lazarett zwar gelichtet - mit Kapitän Stephan Kreuzmann, Daniel Willaschek und Enrico Saccomani kehren zentrale Stützen zurück ins Team. Doch dafür droht der Ausfall des erkrankten Erste-Reihe-Stürmers Andre Huebscher.

Und bei Fabio Frick ist jederzeit mit einer Hiobsbotschaft zu rechnen. Der junge Verteidiger hatte sich in den vergangenen Wochen zum Leistungsträger entwickelt, musste in Herne aber nach einem Check in der Anfangsphase vom Eis. Er wartet laut Suarez noch auf eine endgültige Diagnose. Bei der vorläufigen Einschätzung läuft es den Verantwortlichen eiskalt den Rücken hinunter: Bruch des Handgelenks - Saisonaus denkbar.

Noch keinen Ersatz für Julian Airich gefunden

Das würde die nächste Lücke in den Kader reißen. Von Grund auf waren die Moskitos dünn besetzt, einen Nachfolger für den vor einigen Wochen abgewanderten Angreifer Julian Airich gibt’s noch nicht. Wie die Vereinsführung betont, wird weiterhin „mit Hochdruck“ nach Ersatz gefahndet, doch der Markt scheint leergefegt. Und das Transferfenster schließt am Monatsende.

Zuletzt zeigten sich die Moskitos trotz Rumpfkader formverbessert, holten ein knappes Drittel ihrer Saisonsiege in diesem Jahr. Und mit einer Leistung wie am vergangenen Wochenende kann sich der ESC auch durchaus etwas gegen die drittplatzierten Crocodiles ausrechnen. Nur die Sache mit den Führungen müsste dann besser klappen.