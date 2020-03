Essen. Essener Eishockey-Oberligist hat eine neue Vereinsführung gewählt. Der neue Chef will vor allem für wirtschaftlich gesunde Verhältnisse sorgen.

Es ist vollbracht: Der Eishockey-Oberligist Wohnbau Moskitos hat eine neue Vereinsspitze. Auf einer außerordentlichen Versammlung wählten 87 Mitglieder Vorstand sowie Aufsichtsrat. Beide Wahlen wurden en bloc durchgeführt und endeten einstimmig.

Thomas Böttcher ist wie erwartet neuer Präsident der Moskitos. An seiner Seite stehen Thomas Wilken (2. Vorsitzender) und Simone Wettstein (Schatzmeisterin). Das Trio hatte die Kandidatur vor einem Monat angekündigt, Gegenvorschläge gab es nicht. Sie sind Nachfolger von Thorsten Schumacher und Ismail Tekin, die zuletzt überhaupt nicht mehr in Erscheinung getreten waren.

„Ich habe große Lust, den ESC wieder nach vorne zu bringen“, sagte Böttcher. „Das wichtigste ist, dass der Verein nachhaltig auf wirtschaftlich gesunden Beinen steht und der Sport wieder in den Mittelpunkt rückt.“ Dafür brauche es in erster Linie eine Mannschaft, „die für die Moskitos brennt und die Fans mitreißt“.

Zusammenarbeit mit Rockets in der Jugend nicht ausgeschlossen

An Erfahrung mangelt es Böttcher nicht. Seit mehreren Jahrzehnten fungiert er als Boss des Skaterhockey-Bundesligisten SHC Rockets. Dort verfügt er über die alleinige Entscheidungshoheit - anders als nun bei den Mücken.

„Das ist schon eine Herausforderung, jetzt mehr im Team zu spielen. Aber ich freue mich darauf.“ Konfliktpotenzial ob seiner Doppelfunktion sieht Böttcher nicht. „Ich habe aus beiden Vereinen viel Zuspruch erhalten. Ich bin gut organisiert und habe mir die Entscheidung reiflich überlegt.“

Eine Zusammenarbeit zwischen ESC und SHC schlossen die Verantwortlichen auf lange Sicht nicht aus, da vor allem im Jugendbereich „viele Synergien“ bestünden. Bis 2008 waren die Rockets als Abteilung bei den Moskitos eingegliedert.

Wunschkandidat des Hauptsponsors

Der Kontakt zum neuen Vorsitzenden wurde Anfang Februar über Hauptsponsor Wohnbau eG geknüpft. Da war ein erster Versuch der Moskitos, einen neuen Vorstand zu wählen, gerade gescheitert. In Thomas Haver hatte sich ein Kandidat am Tag vor der Versammlung überraschend zurückgezogen und Thomas Wilken sowie Simone Wettstein im Regen stehenlassen.

Böttcher war Wunschkandidat des Hauptsponsor, der auch sein Engagement an diese Personalie geknüpft hat. Thomas Wilken war seit dem vergangenen Juni kommissarisch für die Vereinsführung tätig. Entsprechend erleichtert zeigte er sich am Montag, dass sein Amt nun in Beton gegossen wurde.

„Das ist Balsam für die Seele, die in den vergangenen Monaten sehr gelitten hat.“ Simone Wettstein, seit Dezember mit dabei, erklärte: „Mit diesem starken Team sind wir perfekt aufgestellt. Jetzt heißt es, weiter Gas geben, um die Moskitos nach vorne zu bringen.“

Großer Danke an ehemaliges Aufsichtsratsmitglied

Der Aufsichtsrat besteht aus Guido Hagemeier, Norbert Meier, Frank Skrube, Robert Gunz und Thomas Schiemann. Karl-Heinz Berten zog sich auf eigenen Wunsch zurück. Dem langjährigen Mitglied Berten gebührte das Schlusswort der Versammlung. „Herr Berten, Sie haben den Verein am Leben gehalten“, sagte Moderator Thomas Schiemann. Berten hatte den Moskitos immer wieder finanziell aus der Klemme geholfen.

Zur wirtschaftlichen Situation bezog der Verein indes keine Stellung - die Präsentation eines Geschäftsberichts fehlte auf der Tagesordnung. Durch die Vertragsverlängerung mit Hauptsponsor Wohnbau habe sich die Lage „deutlich entspannt“, sagte Schiemann nur.

Der Vorstand kündigte an, in den kommenden Monaten eine weitere außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, um diesen Punkt nachzuholen.

Auch zur Trainerposition und zur Kaderplanung für die kommende Saison gab es noch keine Auskunft. Aber in den wohl wichtigsten Personalentscheidungen herrscht seit Montagabend Klarheit.