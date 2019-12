Moskitos Essen: Ohne Durchschlagskraft und defensiv schwach

Und wieder. Und wieder. Und wieder. Auch im zehnten Anlauf schafften es die Wohnbau Moskitos in der Eishockey-Oberliga nicht, zwei Partien an einem Wochenende für sich zu entscheiden. Diesmal verdarb den Essenern eine 1:2-Heimpleite gegen die Hannover Indians die Ernte, nachdem ihnen zuvor ein 3:2 beim Krefelder EV geglückt war.

Von „Kampf und Krampf“ schrieb der Verein anschließend treffend auf Facebook. Laut gejubelt wurde an diesem Abend nur aufgrund eines Treffers beim Eis-Torwandschießen in der Drittelpause. Während die Zeitnahme lief, bestimmte dagegen eine Mischung aus Raunen, Seufzen und Stöhnen das Stimmungsbild in der Eissporthalle West.

Kampf allein reicht nicht, um erfolgreich zu sein

Die Gäste verfolgten einen destruktiven Matchplan, gegen den die Moskitos kein Mittel fanden. Nur selten kamen die Mücken zum Abschluss. „Es war sehr schwer durchzukommen. Um zu gewinnen, muss man nun mal Tore erzielen. Aber das geht nur, wenn man auch schießt“, ärgerte sich der Essener Coach Larry Suarez. „Wir kämpfen, aber irgendwann müssen wir auch anfangen zu spielen.“

Neben dem fehlenden Offensivkonzept offenbarten die Moskitos wie schon zuletzt Probleme mit der Restverteidigung. Ihren Top-Angreifer Branislav Pohanka hatten die Indians zwar nach einem Zusammenprall in der Anfangsphase verloren, dafür nutzten Stefan Goller und Michael Burns bei ihren Toren große Lücken im Essener Abwehrverbund aus. Lücken, die wohl seltener entstehen würden, wenn Verteidiger wie Sebastian Lehmann nicht andauernd bis ins gegnerische Drittel stürmen würden - um sich dort nach einem Puckverlust auf Kosten ihrer Teamkollegen auszuruhen.

Spieler müssen endlich Verantwortung übernehmen

Larry Suarez, der sich bislang stets schützend vor das Team stellte, betont zwar ständig, dass die Einstellung seiner Spieler „vorbildlich“ sei. Er sagte nach der Hannover-Pleite aber auch: „Wir haben keinen Konkurrenzkampf, jeder weiß, dass er im nächsten Spiel wieder auf dem Eis stehen wird. Die Jungs müssen Verantwortung übernehmen.“

Bis auf zwei Punkte hätten die Moskitos an Hannover heranrücken können, ob der Pleite sind es acht. Den Blick auf die Top-Sechs, bereits neun Zähler entfernt, sollte sich der ESC vorerst sparen und stattdessen versuchen, den zehnten Platz zu sichern, um vielleicht über die Zwischenrunde in die Playoffs einzuziehen.

Der neue Stürmer Dominik Patocka zeigte gute Ansätze und erzielte bereits zwei Tore. Foto: Michael Gohl

Neuzugang Dominik Patocka mit gelungenem Einstand

Einen Lichtblick hielt das Wochenende dennoch parat: Dominik Patocka feierte ein in persönlicher Hinsicht gelungenes Premieren-Wochenende. Nach seinem Tor beim Debüt gegen Krefeld gelang dem Neuzugang gegen Hannover kurz vor Schluss der Anschlusstreffer. Danach keimte noch einmal Hoffnung. Doch dann wurde die letzte Angriffswelle der Moskitos auch noch regelwidrig unterbrochen. Erst auf Hinweis von Lars Grözinger unterband das Schiedsrichter-Gespann eine Auszeit der Indians kurz vor Spielende, die aufgrund eines vorausgegangenen Icings nicht erlaubt war.

So konnten die Gäste noch einmal Luft holen. Als die Uhr bereits im einstelligen Sekundenbereich tickte, bot sich Grözinger im Rückraum eine letzte Schusschance. Er traf allerdings mehr Eis als Scheibe. Der Schläger zerbrach, der Puck kullerte davon. Eine Szene, die bezeichnend war für diesen aus Moskitos-Sicht gebrauchten Abend.

So haben sie gespielt

Moskitos Essen - Hannover Indians 1:2.

Drittel: 0:1, 0:1, 1:0.

Tore: 0:1 Goller (15.), 0:2 Burns (31.), 1:2 Patocka (57.).

Strafen: Essen 8 Minuten, Hannover 10 Minuten.

Zuschauer: 768