Moskitos Essen: Kreuzmann trifft auf seinen Ex-Klub Herne

Essen. In der Oberliga steigt Freitag das Derby zwischen Moskitos Essen und dem Tabellenzweiten Herne. Ein besonderes Spiel auch für den Essener Kapitän.

Es knistert im Pott. Am Freitagabend empfangen die Moskitos in der Eishockey-Bundesliga den Herner EV zum Derby (20 Uhr). Stephan Kreuzmann (35) kennt beide Seiten: Er spielte vier Jahre lang in Herne, seit Sommer 2018 führt er den ESC als Kapitän aufs Eis. Vor dem Duell mit seinem Ex-Klub haben wir uns mit dem Essener Abwehrchef über den Trainerwechsel, über Fankritik und ein eindrucksvolles Jubiläum unterhalten.