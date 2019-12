Duisburg. Oberligist Moskitos Essen kassiert in Duisburg die fünfte Niederlage in Folge. Im Kampf um die Pre-Play-off-Ränge kommt nun eine wichtige Phase.

Moskitos Essen lassen im Derby in Duisburg vieles vermissen

Viele Gründe zum Feiern boten sich den krisengeplagten Wohnbau Moskitos in der laufenden Saison in der Eishockey-Oberliga nicht. Die bisherigen Höhepunkte? Wohl die beiden Siege gegen den bei den Fans ungeliebten EV Duisburg. Doch nun musste der ESC mit dem 3:4 seine erste Pleite gegen den Rivalen vom Rhein einstecken.

„Das war heute nicht unser Spiel“, meinte ESC-Chefcoach Larry Suarez nach der nunmehr fünften Niederlage in Serie. Noch zwei Tage zuvor hatte sich sein Team formverbessert gezeigt und unglücklich mit 2:3 nach Penaltyschießen gegen die Saale Bulls Halle verloren. Doch beim Derby in Duisburg habe man „all das, was wir gegen Halle gemacht haben, nicht aufs Eis gebracht“, haderte Suarez.

Moskitos zahlen Preis für Nachlässigkeiten

Was genau der US-Amerikaner damit meinte? „Wir haben den Abschluss zu selten gesucht, insgesamt zu wenig Aufwand betrieben. Dafür haben wir am Ende den Preis gezahlt.“ Führung verspielt, am Ende noch mal am Ausgleich geschnuppert, gekämpft, aber insgesamt verdient verloren - eine kurze Zusammenfassung, die auf zahlreiche weitere Auftritte des ESC in dieser Saison zutreffen würde.

Essen JHV steht bevor Die Moskitos werden am Wochenende die Einladungen für die langersehnte Jahreshauptversammlung verschicken. Am 18. Januar des kommenden Jahres soll über ein neues Vorstandstrio abgestimmt werden. Zur Wahl stehen Thomas Haver, Thomas Wilken - bereits seit Sommer kommissarisch im Amt - und Simone Wettstein als Schatzmeisterin. Immerhin ein kleines Weihnachtsgeschenk für alle ESC-Mitglieder.

Immerhin erfreulich war aus Sicht der Essener: die Effektivität in Überzahl. Alle drei Tore - ein Doppelpack von Thomas Richter sowie der späte Anschlusstreffer durch Lars Grözinger - fielen im Powerplay. Bereits gegen die Saale Bulls hatten die Moskitos zweimal auf diese Weise zugestochen.

Auch der gegen Halle erbeutete Punkt stellte sich im Nachhinein als hilfreich heraus. Denn genau dieser eine Zähler trennt die Moskitos von den Black Dragons Erfurt und hält die Essener gerade eben in der Pre-Playoff-Zone. Allerdings hat Erfurt eine Partie weniger absolviert.

Auswärtsmarathon steht den Essenern nun bevor

Daher stehen die Essener im direkten Duell Anfang des kommenden Jahres in Erfurt (3. Januar) unter Zugzwang. Bis dahin steht so ziemlich das Gegenteil von besinnlicher Weihnachtspause auf dem Programm. Mit dem Derby bei den Füchsen fiel für die Essener der Startschuss für einen Auswärtsmarathon über die Feiertage.

Am 2. Weihnachtstag sind die Mücken beim Serienmeister Tilburg Trappers (15 Uhr) gefordert. Am Montag darauf (30. Dezember) geht es zu den Hannover Scorpions - und dann eben zum Showdown nach Erfurt.

So haben sie gespielt

Füchse Duisburg - Moskitos Essen 4:3.

Drittel: 1:1, 2:0, 1:2.

Tore: 0:1 Richter (4.), 1:1 Eckl (11.), 2:1 Tegkaev (26.), 3:1 Verelst (35.), 3:2 Richter (44.), (54:16) 4:2 Krämer (Schmidt/Abercrombie), (57:59) 4:3 Grözinger.

Strafen: Duisburg 10 Minuten, Essen 10 Minuten.

Zuschauer: 1428