Moskitos Essen mit unerklärlichem Blackout in der Defensive

Zum Abschluss der Hinrunde der Eishockey-Oberliga Nord haben die Wohnbau Moskitos Essen eine Auswärtspleite einstecken müssen. Die Essener verloren am 22. Spieltag mit 3:7 bei den Crocodiles Hamburg. Während die heimstarken Gastgeber den neunten Heimsieg in Serie feierten, schlichen die Moskitos mit hängenden Köpfen vom Eis – wieder mal. Ob sich das am Sonntagabend ändert? Dann läuft der Tabellenvierte Icefighters Leipzig in der Halle am Westbahnhof auf.

Hamburger Offensive wie ein Wirbelsturm

Es war bereits die fünfte Niederlage in den vergangenen sechs Partien für den ESC. Ausschlaggebend dafür war eine kurze Tiefschlafphase gegen Mitte des Schlussabschnittes. Als die 49. Spielminute anbrach, hatten die Essener beim Stand von 1:2 noch alle Möglichkeiten, für einen Überraschungscoup beim Tabellendritten zu sorgen. Doch dann überschlugen sich die Ereignisse, wie ein Wirbelsturm wüteten die Hamburger Angreifer vor dem Moskitos-Tor. 1:3, 1:4, 1:5, 1:6 – nur 74 Sekunden benötigten die Gastgeber, um die Essener Defensive in ihre Einzelteile zu zerlegen.

„Da sind wir völlig eingebrochen. Jeder Schuss von Hamburg war ein Treffer“, ärgerte sich ESC-Chefcoach Larry Suarez. Er nutzte die Unterbrechung nach dem 1:6 für einen Torwartwechsel. Kevin Beech wurde vom jungen Leon Frensel erlöst. Der Ersatzgoalie konnte allerdings auch nicht verhindern, dass Dominik Lascheit ein siebtes Mal für die Norddeutschen traf.

Frust bei den Essenern nach einer Minute Totalausfall

Immerhin gelang es den Moskitos, durch Enrico Saccomani und Niklas Hildebrand zu verkürzen. Den Frust im Essener Lager konnten die beiden Stürmer mit ihrer Ergebniskosmetik aber nicht schmälern. Denn bis zum gut einminütigen Totalausfall in der Schlussphase schien jederzeit etwas drin zu sein für den ESC. Zwar lag das Suarez-Team früh mit 0:2 zurück, zeigte sich mit dem Aushilfsverteidiger Veit Holzmann aber ansonsten verbessert in der Defensivarbeit.

Und nach dem ersten Wechsel trauten sich die Moskitos auch in die Nähe des gegnerischen Gehäuses. Lars Grözinger traf zum 1:2-Anschluss. Danach verpasste der ESC den Ausgleich – und bezahlte am Ende die Rechnung dafür.

So haben sie gespielt

Crocodiles Hamburg- Moskitos Essen 7:3.

Drittel: 2:0, 0:1, 5:2.

Tore: 1:0 Gerartz (7.), 2:0 Zuravlev (19.), 2:1 Grözinger (34.), 3:1 Zuravlev (49.), 4:1 Witala (49.), 5:1 Gerartz (49.), 6:1 Saggau (50.), 6:2 Saccomani (52.), 7:2 Lascheit (53.), 7:3 Hildebrand (58.).

Strafen: Hamburg 6 Minuten, Essen 8 Minuten. Zuschauer: 1309