Moskitos Essen verlieren auch noch Angreifer Julian Airich

Die Wohnbau Moskitos müssen den nächsten personellen Aderlass verkraften. Wie der Eishockey-Oberligist mitteilte, verlässt Julian Airich den ESC mit sofortiger Wirkung. Er hat bereits einen Vertrag bei einem anderen Nord-Oberligisten unterzeichnet, so heißt es. Man munkelt, dass es einer der beiden Hannoveraner Vereine sein soll.

Der 24-jährige Angreifer zog eine Ausstiegsklausel, die ihm erlaubt, die Moskitos nach einem Abschied von Frank Gentges zu verlassen. Der frühere Essener Trainer war im November zu den Nijmegen Devils gewechselt.

Hinter den sportlichen Erwartungen zurückgeblieben

„Wir haben alles getan, um Julian in Essen sportlich und privat eine Heimat zu geben. Auch in dieser Saison, in der er bislang hinter den sportlichen Erwartungen zurückgeblieben ist, hatte er unsere volle Unterstützung. Die Suche nach Ersatz läuft bereits“, sagte Vereinssprecher Thomas Haver. Ob es bis zum Wochenende klappt, ist offen. Dann müssen die Essener in Hamburg(Fr., 20 Uhr) und zu Hause gegen Leipzig (18.30 Uhr, Westbahnhof) antreten.

Airich kam im Sommer 2018 vom Zweitligisten Freiburg an den Westbahnhof. In der Vorsaison erzielte er 24 Tore und bereitete 29 Treffer vor. Eine Quote, an die der gebürtige Rastätter in der laufenden Spielzeit nicht anknüpfen konnte (21 Spiele, fünf Tore, sieben Assists).