Tilburg. Die Moskitos Essen verpassen in der Eishockey-Oberliga eine Überraschung. Gastgeber und Serienmeister setzt sich erst am Ende ab.

Moskitos Essen verlieren beim Spitzenteam in Tilburg mit 4:7

Die Wohnbau Moskitos haben es in der Eishockey-Oberliga am zweiten Weihnachtsfeiertag verpasst, ihre Fans mit einem Überraschungssieg bei den Tilburg Trappers zu beschenken. Lange Zeit hielt der ESC die Partie offen. Erst kurz vor Schluss zog der Serienmeister aus den Niederlanden davon und gewann schlussendlich mit 7:4. Es war für die Niederländer der dritte Sieg im dritten Duell der laufenden Spielzeit.

2305 Zuschauer, darunter auch einige mitgereiste Essener, bekamen ein wahres Torspektakel geboten. Bereits nach einer guten halben Stunde standen acht Treffer auf der Anzeigetafel - vier für jedes Team.

Zu Beginn droht den Moskitos ein Debakel

Dabei sah es zu Beginn nach einem Debakel aus Sicht der Moskitos aus. Nach acht Minuten lagen die Essener mit 0:3 hinten, kämpften sich dann aber durch einen Doppelpack von Florian Kraus und einen Treffer von Enrico Saccomani zurück.

Auch auf das folgende 3:4 hatte der ESC in Person von Marc Zajic praktisch im Gegenzug eine Antwort parat. Doch kurz darauf gerieten die Gäste abermals in Rückstand. Bis kurz vor Schluss blieb es beim 4:5, dann machte Tilburg mit zwei späten Toren alles klar - und sorgte für die sechste Moskitos-Pleite in Serie.

So haben sie gespielt

Tilburg Trappers- Moskitos Essen 7:4.

Drittel: 3:1, 2:3, 2:0.

Tore: 1:0 De Bonth (1.), 2:0 Bastings (8.), 3:0 Bruijsten (9.), 3:1 Kraus (16.), 3:2 Kraus (22.), 3:3 Saccomani (24.), 4:3 Bruijsten (32.), 4:4 Zajic (32.), 5:4 Hofland (33.), 6:4 De Bonth (58.), 7:4 Bastings (60.).

Strafen: Tilburg 4 Minuten, Essen 8 Minuten. Zuschauer: 2305