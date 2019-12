Moskitos Essen verlieren gegen Halle und in Duisburg knapp

Kampf, Spielfreude und Spannung – all das haben die Wohnbau Moskitos ihren Fans im letzten Heimspiel des Jahres geboten. Für einen Sieg hat es trotzdem nicht gereicht. Gegen die Saale Bulls Halle war der Oberligist die tonangebende Mannschaft, verpasste es aber, die Partie in der regulären Spielzeit auf seine Seite zu ziehen. Am Ende unterlagen die Moskitos mit 2:3 nach Penaltyschießen. Die gute Form reichte auch nicht für das Derby in Duisburg, das die Essener am Sonntagabend mit 3:4 (1:1, 2:0, 1:2) verloren.

Wer weiß, womöglich hätten die ersatzgeschwächten Essener den Gewinn eines Punktes gegen die viertplatzierten Bulls im Vorfeld gern unterschrieben. Doch nach der Partie war Chefcoach Larry Suarez „sehr enttäuscht, dass wir nicht gewonnen haben. Dabei kann ich der Mannschaft für ihre Leistung eigentlich nur ein Kompliment machen“.

Huebscher trifft nach drei Minuten zur Führung

Schon nach drei Minuten knallte Andre Huebscher den Puck in Überzahl zum 1:0 in den Winkel. Gelegenheiten, um zu erhöhen, boten sich anschließend in hoher Frequenz. Immer wieder stürmten die Essener mit viel Power ins Hallenser Drittel. Doch im Abschluss scheiterten die ESC-Angreifer entweder am Gäste-Goalie Michel Weidekamp – oder sie starben in Schönheit. „Heute hat nicht die bessere Mannschaft gewonnen“, gab Halles Trainer Ryan Foster zu. Und wer seine Chancen nicht nutzt….

So kam es, dass die Moskitos nach zwei Kontern der Gäste plötzlich einem Rückstand hinterherlaufen mussten. Immerhin ließ Aaron McLeod, der noch nach seiner Form aus der Vorsaison sucht, mal wieder seine Klasse aufblitzen. Mit flinken Bewegungen zog er vors Tor der Hallenser und setzte die Scheibe unter die Latte – der verdiente Ausgleich.

Kanadier McLeod hat Siegtreffer auf dem Schläger

Sogar das 3:2 hatte der Kanadier in der Schlussphase auf dem Schläger. Doch er traf nicht. Es ging in die Overtime, die sich zu einem wilden Schlagabtausch entwickelte. Im anschließenden Penaltyschießen brachte Lars Grözinger den ESC nach vorne, wieder waren die Moskitos dem Sieg ganz nah. Und wieder gaben sie die Führung aus der Hand. So ließ sich festhalten: Während spielerische Fortschritte in den letzten Wochen zu erkennen waren, ist das Glück noch nicht zurück an den Westbahnhof gekehrt.

So haben sie gespielt

Wohnbau Moskitos - Saale Bulls Halle 2:3 n.P.

Drittel: 1:0, 0:2, 1:0, 0:0.

Tore: (02:49) 1:0 Huebscher (Hoffmann/Grözinger), (29:53) 1:1 Helms (Suchomer/Francis), (34:38) 1:2 Miglio (Helms/Schug), (48:51) 2:2 McLeod (Richter/Holzmann), 2:3 (65:00) Francis (Penalty).

Strafen: Essen 4 Minuten, Halle 10 Minuten. Zuschauer: 817