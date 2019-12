Essen. Der Oberligist aus Essen steckt in der Krise. Freitag gegen Halle wird es schwer, in Duisburg trifft der ESC dann aber auf den Lieblingsgegner.

Moskitos: Harter Doppelpack gegen Halle und Füchse Duisburg

Kurz vor Weihnachten hält sich die besinnliche Stimmung am Westbahnhof im Grenzen. Vor dem am Freitag anstehenden Heimspiel gegen die Saale Bulls (20 Uhr) und dem Derby beim EV Duisburg am Sonntag (18.30 Uhr) stecken die Wohnbau Moskitos weiterhin in der Ergebniskrise.

Nur ein Sieg sprang in den vergangenen sieben Partien heraus – der Essener Anhang lechzt nach Erfolgserlebnissen. „Wir müssen zusehen, dass wir irgendwie an Punkte kommen“, sagt Larry Suarez.

Der Essener Chefcoach meint allerdings auch: „Angesichts der Umstände verstehe ich nicht, warum die Erwartungshaltung vieler Fans so hoch ist.“

Defensive ist die größte Schwachstelle

Denn bekanntlich setzte die Vereinsführung die finanzielle Konsolidierung des Klubs im Vorfeld der Saison ganz nach oben auf der Prioritätenliste, sei es auf Kosten des sportlichen Erfolgs.

Derzeit schielt man beim ESC gar nicht mehr auf die weit entfernte Playoff-Zone. Vielmehr geht es darum, den zehnten Tabellenplatz, der die Moskitos über die Pre-Playoffs in die K.o.-Runde führen könnte, zu verteidigen.

Aktuell das wohl größte Problem auf dem Eis: Die Verteidigung.

Moskitos haben die zweitschwächste Abwehr der Liga

Teilweise reichen dem ESC vier, fünf eigene Treffer nicht zum Sieg, da Defensivakteure zuverlässig patzen. 101 Gegentreffer kassierten die Moskitos bereits, das ist ligaweit der zweitschwächste Wert – ein Schnitt von mehr als vier Gegentoren pro Spiel. Und das Programm wird zum Jahresende hin nicht einfacher. Die Saale Bulls haben sich dank einer guten Phase zuletzt auf Platz vier vorgearbeitet.

Derby-Gegner Duisburg befand sich zuletzt zwar im Abwärtstrend, doch den Füchsen ist unter der Woche ein Transfercoup gelungen. Sie verpflichteten den Amerikaner Kyle Gibbons. Ein „Hochkaräter“, wie der EVD in einer Meldung schrieb. Darauf können die Essener nur mit neidischem Blick schauen. Die schwache Ausbeute der Kontingentspieler ist nur eine von vielen personellen Baustellen beim ESC.

Düsseldorfer Förderlizenzspieler sind am Freitag dabei

Ersatz für Julian Airich ist nicht in Sicht. Sebastian Lehmann fehlt weiterhin, Dominik Patocka ist aufgrund einer Handverletzung fraglich. Etwas Abhilfe werden am Freitag drei Förderlizenzspieler der DEG schaffen. Fehlenden Willen konnte man den Moskitos in der laufenden Saison nie ankreiden.

Coach Suarez fordert dennoch: „Um erfolgreich zu sein, müssen wir noch weiter über unsere Grenzen hinaus gehen.“

Einen kleinen Mutmacher für das Derby gibt es immerhin: Zwei ihrer sechs Saisonsiege holten die Moskitos gegen Duisburg.