Nettelstedt ärgert den Tusem

TuS N.-Lübbecke schlägt den Spitzenreiter in dessen Halle mit 23:21 (12:10). Nach verkorkstem Start belohnen sich die Essener am Ende nicht.

Jetzt hat es den Tusem Essen erwischt – die Zweitliga-Handballer von der Margarethenhöhe kassierten die erste Heimniederlage der Saison, gegen den TuS Nettelstedt-Lübbecke stand es am Ende 21:23 (10:12). Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung schafften es die Essener nicht mehr das Spiel zu drehen. Für Trainer Jaron Siewert war die Niederlage jedoch keine allzu große Überraschung.

„Sie war hausgemacht. Wenn du am Anfang schon so deutlich zurückliegst, dann bist du nicht voll da gewesen“, ärgerte sich der 25-Jährige. Und seine Mannschaft war in den ersten 20 Minuten quasi gar nicht auf der Platte. Während der Tusem noch in den Startlöchern hockte und den Startschuss verpasste, drehten die Gäste schon einsam ihre Runden. Die Essener fanden kein Durchkommen durch die stabile Deckung der Gegner, mussten immer wieder anlaufen und schlossen teilweise zu wild und unvorbereitet ab. In der eigenen Abwehr bekamen sie die Ostwestfalen nicht zu packen, deswegen lief in der ersten Halbzeit zunächst alles schief, was schieflaufen konnte.

Nach einem 0:10-Lauf berappelte sich der Tusem aber und holte auf. Als hätte er den Schalter umgelegt – oder als wäre der Startschuss nun endlich hörbar gewesen. Währenddessen schien den Gästen die Puste allmählich auszugehen, weshalb die Essener bis zum 10:12 aufholten.

Dennis Szczesny (Mitte) erzielte drei Tore für den Tusem und kassierte vier Minuten vor dem Ende die dritte Zwei-Minute-Strafe und die Rote Karte. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Nach der Pause entwickelte sich eine spannende Begegnung. Die Tusem-Abwehr stand nun deutlich gefestigter, dazu lief es im Angriff besser und flüssiger. Die Stimmung in der Sporthalle „Am Hallo“ wurde auch immer besser, die Aufholjagd schien erfolgreich zu werden. Doch trotz einer mittlerweile engagierten und kämpferischen Leistung gelang es den Hausherren nicht, die Partie zu ihren Gunsten zu drehen. Stattdessen blieb der TuS cool und behielt die Nerven in einer packenden Schlussphase. Was man von den Gastgebern nicht behaupten kann, denn Dennis Szczesny holte sich vier Minuten vor dem Ende seine dritte Zeitstrafe und damit die Rote Karte. Doch damit nicht genug: Wegen Meckerns setzten die Schiedsrichter noch einmal zwei weitere Minuten oben drauf. In Unterzahl gelang es dem Tusem dann nicht mehr den Gästen gefährlich zu werden.

„Uns hat der entscheidende Punch gefehlt“, sagte Kapitän Jonas Ellwanger. Die Hypothek vom Beginn des Spiels war letztendlich doch zu groß, die Aufholjagd kostete reichlich Kraft. „Am Anfang haben wir alles falsch gemacht. Eigentlich musst du mit der Euphorie, die wir uns dann erspielt haben, den Knackpunkt ein Mal überwinden. Das ist uns nicht gelungen“, ärgerte sich Ellwanger.

Nun liegt es an der Mannschaft bei der kommenden Aufgabe beim EHV Aue eine Reaktion zu zeigen. Die vergangenen Wochen waren schon nicht überragend, die Niederlage gegen den TuS N.-Lübbecke möglicherweise nur die logische Konsequenz. In den kommenden Spielen wird eine Steigerung nötig sein.

Tusem Essen – TuS Nettelstedt-Lübbecke 21:23 (10:12)

Tusem: Genz, Borchert; Beyer (4/4), J.Ellwanger (3), Urios, Akakpo (4), Szczesny (3), Ridder, Müller (2), Firnhaber (1), Seidel, Klingler (1), Skroblien (3), Zechel.

Lübbecke: Tatai (1), Jepsen; Becvar (1), Genz (3), Walczak (4), Bechtloff (6/2), Ebner, Gierak, Bagaric, Strosack (1), Mundus, Spohn (6), Schade, Orlowski (1), Speckmann.

Siebenmeter: 3/3 – 2/2.

Strafminuten: 18 (Disq. Szczesny, 57.) – 14 (Disq. Bagaric, 52.).

Schiedsrichter: Fratczak (Geldern) / Ribeiro (Diepholz).

Zuschauer: 2067.

„Spielfilm“: 2:1 (5.), 2:4 (10.), 2:8 (15.), 3:11 (20.), 8:12 (25.), 10:12 (30.) – 12:12 (35.), 13:16 (40.), 16:17 (45.), 18:19 (50.), 19:20 (55.), 21:23 (60.).