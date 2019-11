Nur die Optimisten sahen für RWE einen Punktgewinn

Die Fans von Rot-Weiss erregten sich an diesem Wochenende über so manche Schiedsrichterentscheidung.r

Essen. Kolumnist Uwe Strootmann bildet sich seine Meinung zum Geackere in der Mondpalast-Arena und hängt seinen sozialromantischen Gedanken nach.

Schon 1990 hatte die bekannte US Rockband „Heart“ das Näschen für besondere Ereignisse und hat dem rot-weissen Doppelpacker im Mondpalast von und zu Wanne-Eickel einen eigenen Song getextet: All I „Wanne“ do (is make love to you). Geht man im Ergebnissport Fußball von drei Punkten als Liebesbeweis für uns Fans aus, so blieb dieser in Teil Eins leider unerfüllt. Unsere Spieler wollten uns ja die drei Punkte geben, und ackerten von Beginn an redlich auf dem Acker. Doch leider war es wie des öfteren in dieser Saison: Der gut vorgetragene Angriff wurde nicht mit einem Tor abgeschlossen.

Dass bei solchen Bodenverhältnissen keine in Verzückung bringende Ballstafetten herausspringen, war schon bei der ersten Platzbesichtigung klar. Der Ball musste, wenn schon, bis ins Tor geackert werden. Man hätte es aber, die Kritik sei mir gestattet, einfach mal aus der Ferne versuchen sollen. Der Gelsenkirchener Torwart hatte ab und an nämlich seine Mühe damit, den Ball festzuhalten. Ein strammer Fernschuss von Rot also, den Blau abklatschen lässt….Wäre, wäre Fahrradkette. Kommenden Sonntag wieder im Mondpalast Wir, die wir am Spielfeldrand immer alles besser wissen, haben immer gut reden oder schreiben: Das Spiel endete also bekanntermaßen 0:0, welches für die Optimisten unter uns immer noch einen Punktgewinn in der Fremde bedeutet. Pessimisten reden natürlich von zwei verlorenen Punkten. Aber, dieses Denken wird uns so lange begleiten, wie es den RWE und Ergebnissport geben wird. Die Optimisten haben zudem einen Punkt auf Rödinghausen gut gemacht; die Pessimisten hingegen zwei weitere auf den SC Verl verloren. Und alle haben natürlich Recht! Kommenden Sonntag nun sind wir wieder im Mondpalast zu Gast. Hoffentlich wieder mit 3.000 Rot-Weissen an der Seite. Leider werden sich die Platzverhältnisse bis dahin kaum auf Hafenstraßenniveau verbessert haben. Das Gegenteil steht zu erwarten. Man wird sich also seine Gedanken machen und diesen ersten Teil entsprechend analysieren. Vielleicht „Wirtz“ personelle Veränderungen geben, die Spielansage eine ganz andere sein. Der dann gastgebende TuS wird sich womöglich schwer hinter den Bodenlöchern und Erdhügeln vor dem eigenen Tor verschanzen. Wird schwer, aber wenn wir „zusammenhaltern“, müsste es aufgrund unserer Qualität reichen, den Liebesbeweis drei Punkte zu bekommen. Ein Spiel bei den äußeren Umständen für Sozialromantiker Keinen Liebesbeweis bekamen einmal mehr die Unparteiischen. Es wurden wieder Urteile gefällt, die auf den Rängen schwer nachvollziehbar waren. Speziell auf der Tribünenseite wurde dermaßen intensiv mit der Fahne gewedelt, wie sonst nur im Block während der neunzig Minuten. Die eigenen Schimpfkanonaden lehnten sich mittlerweile stark an Klaus Kinskis Wutausbrüche am Set von „Fitzcarraldo“ an, konnten aber auch keinen weiteren Abseitspfiff verhindern. Wäre ja auch schlimm, wenn. Schiebt man nun das Ergebnis und den Rasen beiseite, so konnte dieser Nachmittag in Wanne-Eickel dem fußballerischen Sozialromantiker aber trotzdem sehr gefallen. Ein hübscher Weg durch den herbstlichen Park zum Stadion, in welchem teilweise Fünfziger-Jahre-Charme herrscht. Nette Menschen des DSC Wanne-Eickel, die sich um das leibliche Wohl der Rot-Weissen zu kümmern wussten. Entspannte Ordner und Ordnungshüter sowie traumhaftes Herbstwetter. Manchmal flüstert mir der Sozialromantiker auf der rechten Schulter zu, was ich denn noch mehr will. Ob ich ein solch Ambiente wirklich zugunsten modernen Fußballs aufgeben will? Dann kommt direkt der Realist vonne linken Schulter, geht lautstark dagegen an und ruft: „Ja, ich will (aufsteigen)“