Rot-Weiss Essen nur live am Ticker, aber dafür im Trockenen

Essen. Es gibt Termine, die lassen sich wegen eines Fußballspiels nicht absagen. Aber man kann auch aus der Distanz am Ball sein und mitfiebern.

Meine Frau hat ein „Machtwort“ gesprochen und erwartet an dieser Stelle auch mal zu lesen, wie sich ein Spiel gestaltet, welches man aus Gründen einer kaum abzusagenden Veranstaltung nicht im Stadion verfolgen kann. So geschehen am vergangenen Freitag: Rot-Weiss Essen traf daheim an der Hafenstraße auf den SV Lippstadt 08. Nach den vergangenen drei Spielen gegen Mannschaften aus der obersten Tabellenregion ging es nun gegen einen Verein, der sich gegen den Abstieg aus der Regionalliga stemmt.

Traditionell geht man als RWE dann als Favorit in ein solches Spiel und gerne direkt mal baden. Doch allein dafür sorgte an diesem regnerischen Abend schon das Wetter. Wer die Hafenstraße in der aktuellen Ausbaustufe kennt, der weiß um die Tatsache, dass man bei regnerischem Wetter zuzüglich flotter Windunterstützung trotz Dach und weiter unten sitzend/stehend mal so richtig nass werden kann. Das hielt sicher einige Fans vom Besuch ab, sofern sie ihrerseits nicht auch einer anderweitigen Verpflichtung nachzukommen hatten. Trotzdem fand sich einmal mehr die stolze Zahl von 8695 Zuschauer aus beiden Lagern im Wind- und Wetterparadies Stadion Essen ein.

Unverständliche Blicke bei Tisch

Mit Anpfiff wurde also nicht nur in Essen mit der Anfeuerung begonnen, sondern irgendwo in der Grafschaft Bentheim auch verstohlen das mobile Endgerät aus der Hosentasche gekramt und der Liveticker eingerichtet. Erste unverständliche Blicke bei Tisch folgten zeitnah. Unverständliche Blicke wohl auch an der Hafenstraße mit Blick auf die Aufstellung: Hamdi doch den Dahmani wieder in den Kader geholt. So etwas freut mich ja immer sehr zu lesen, bleibt es Beleg dafür, dass der gesamte Kader die Mannschaft ist.

Für Daniel Heber kam mit dem Aufwärmen die Erkenntnis, dass es aus gesundheitlichen Gründen besser sei, nicht aufzulaufen. Auch hier ein herzliches Gute Besserung.

Gattin wusste direkt Bescheid

Gute Besserung galt es nach einer Viertelstunde allen zu wünschen, die es mit dem RWE hielten: Die Lippstädter probten den Homberger Weg und gingen mit 1:0 in Führung. Irgendwo in der Grafschaft Bentheim hatte das ein verzweifeltes Aufstöhnen am Tisch zur Folge. Die Gattin wusste direkt Bescheid, was Sache war: Die Roten liegen zurück, na toll!

Fortan wurde den Gesprächen nicht mehr ganz so intensiv gelauscht oder sich aktiv daran beteiligt. Zu wichtig einmal mehr dieses Spiel, immer häufiger also der Blick unter den Tisch auf das Display. Da war er wieder, dieser emotionale Rucksack. In Essen versuchte man sich derweil in der Pause dem Regen zu entziehen oder zu verstehen, warum die spielbestimmende Mannschaft vor dem Tor bislang erfolglos blieb.

Ein Tor für die tribünengeplagte Seele

Die zweite Halbzeit selbstredend mit Veränderungen in der Aufstellung. In der siebzigsten Minute fiel er dann endlich, der Ausgleich. In der Grafschaft sogleich freudig erregt wahrgenommen. Einmal kräftig auf den Tisch getrommelt und verkündet. wusste spätestens jetzt jeder Gast, dass ich nicht in Gänze bei ihnen wahr. Derweil verschoben sich in Essen nun endgültig die Kräfteverhältnisse zugunsten RWE, gelang alsbald das 2:1. Hamdi Dahmani traf kurz nach seiner Einwechselung. Welch eine schöne Geschichte. Ein Tor als Balsam für seine tribünengeplagte Seele.

Ein Tor auch, welches fast zeitgleich in der Grafschaft einen Lapsus Linguae zur Folge hatte: Auf eine Quizfrage lautete die Antwort wie aus der Pistole geschossen „2:1“. Gab Null Punkte! Dafür aber im Stadion: Mit dem 3:1 in letzter Sekunde wurde der berühmte Sack zugemacht und das dann doch zufriedene Publikum nach Hause entlassen, um sich dort trockenzulegen.