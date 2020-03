Die Badminton-Saison ist aufgrund der Corona-Pandemie vorzeitig zu Ende. Das Präsidium des Badminton-Landesverbandes NRW (BLV NRW) hat wegen des Infektionsrisikos zwei Spieltage vor Saisonschluss kurzfristig beschlossen, den Liga-Spielbetrieb mit sofortiger Wirkung zu beenden.

Werden ist Fünfter und Borbeck vor Abstiegsrang

Für das Landesliga-Duo OSC Blau-Gelb Essen-Werden und BC Rot-Weiß Borbeck, die beide noch in Abstiegsgefahr schwebten, bedeutet das aller Voraussicht nach die Sicherung des Klassenerhaltes. Über die endgültige Wertung der Meisterschaftsrunde beraten und beschließen die BLV-Funktionäre zwar erst in den nächsten Tagen, aber nach den beiden derzeit wahrscheinlichsten Szenarien wären die zwei Essener Landesligisten gerettet. Sollte der aktuelle Tabellenstand ausschlaggebend sein, belegt der OSC in der Landesliga-Staffel 9 den fünften Rang und liegt mit zwei Punkten Vorsprung zwei Plätze vor der Abstiegszone. Etwas schlechter schneidet der Tabellensechste RW Borbeck ab, der in der Staffel 8 mit einem Zähler Vorsprung unmittelbar vor dem ersten Abstiegsrang platziert ist.

Eine Alternative wäre die Hinrunden-Tabelle

Alternativ könnte aber auch die Tabelle nach der Hinrunde relevant sein, als beide Teams noch besser da standen. Die Werdener belegten mit vier Punkten Abstand zur Abstiegszone den vierten Platz, während die Borbecker mit drei Zählern Vorsprung auf Rang fünf lagen. Es gibt darüber hinaus noch weitere Wertungsvorschläge, die ebenfalls zur Diskussion stehen und Auswirkungen auf die Auf- und Abstiegsregelung haben könnten. Dies dürfte nach derzeitigem Sachstand aber ebenfalls nicht zum Nachteil des OSC BG Essen-Werden und des BC RW Borbeck sein.

Unterdessen hat der Vorstand der Essener Badminton-Sparte die für Donnerstag, 19. März, um 19.30 Uhr im Haus des Sports geplante Spartensitzung wegen der Corona-Pandemie abgesagt.