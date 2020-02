Philip Kruppe verlässt den FC Kray zum Saisonende

Essen. Der Krayer Coach will sich zukünftig mehr um sein Privatleben kümmern. Nachfolger an der Buderusstraße wird Ex-RWE-Spieler Dennis Brinkmann.

Überraschung an der Buderusstraße: Trainer Philip Kruppe wird den Oberligisten FC Kray nach Ablauf der Saison verlassen. Dies teilte der 34-Jährige den Verantwortlichen in einem persönlichen Gespräch mit. Philip Kruppe will sich zukünftig mehr auf sein Privatleben und seine Familie konzentrieren. „Ich habe mich nach reiflicher Überlegung dazu entschieden, meine Prioritäten ab Sommer mehr in Richtung Familie und Privatleben zu schieben und habe mich deshalb dazu entschlossen, meinen Vertrag beim FC Kray nicht zu verlängern. Für mich geht es nun darum, gemeinsam mit dem Team so schnell wir möglich die 40-Punkte-Marke zu knacken und darüber hinaus mit dieser tollen Truppe eine erfolgreiche Restsaison zu spielen. Dafür werde ich bis zum letzten Tag alles geben“ so Philip Kruppe zu seiner Entscheidung.

Brinkmann absolvierte 100 Spiele in der zweiten Liga

Um möglichst schnell Planungssicherheit zu haben, kann der FC Kray mit Dennis Brinkmann bereits den Nachfolger bekannt geben, der ab der neuen Saison für das Team verantwortlich sein wird. Der 41-Jährige gebürtige Essener, der von 1998 bis 2003 das Trikot von Stadtnachbar Rot Weiss Essen trug und in seiner aktiven Karriere unter anderem für Alemannia Aachen und Eintracht Braunschweig 100 Spiele in der zweiten Bundesliga absolvierte, wird ab Sommer den Posten übernehmen. Zuletzt war Dennis Brinkmann Trainer beim Westfalenligisten FC Gütersloh. Des weiteren war er als Cheftrainer bei TuRu Düsseldorf tätig sowie als Co-Trainer bei der U23 des VfL Bochum in der Regionalliga.

Übernimmt im Sommer in Kray: Trainer Dennis Brinkmann. Foto: Michael Ketzer

„Ich hatte schon vor einigen Jahren Kontakt zum FC Kray, doch zum damaligen Zeitpunkt hatte ich bereits bei einem anderen Verein zugesagt. Die erneute Anfrage fand ich mehr als interessant und spannend und für mich stand schnell fest, dass ich den Posten übernehmen möchte“, so Dennis Brinkmann zu seiner Verpflichtung. „Ich war und bin ein Essener; ein Kind des Ruhrgebiets: und der FC Kray, ein Verein aus meiner Heimatstadt – das passt meiner Meinung nach gut. Ich möchte in der neuen Saison Erfolg haben und mit der Mannschaft gemeinsam alles dafür tun. Ich freue mich einfach auf die neue Aufgabe.“

Dennis Brinkmann kommt gemeinsam mit seinem Co-Trainer Pedro Trujillo-Luque, der bereits mit Brinkmann gemeinsam bei TuRu Düsseldorf arbeitete. Pedro Trujillo-Luque kommt aus der Bochumer Fußballszene, in der er in den letzten Jahren tätig war.