Essen. Keine Favoritenstürze in den Gruppen sieben und acht. Freizeitligist Weigle-Haus Kickers sichert sich den Platz in der Zwischenrunde.

Rellinghausen und Burgaltendorf geben sich keine Blöße

Am Sonntag wurden dann die restlichen Spiele an gleich zwei Standorten ausgetragen: Neben der Sporthalle „Am Hallo“ kam auch die traditionelle Halle in Bergeborbeck hinzu. Den Anfang machten die Gruppen 7 und 8 in Stoppenberg: In diesen beiden Vierergruppen gab es keine Überraschungen oder Favoritenstürze. Der Landesligist ESC Rellinghausen holte sich den Gruppensieg vor der Turngemeinde Essen-West. Im direkten Aufeinandertreffen um den ersten Platz wies der Favorit den Kreisligisten in die Schranken und fuhr einen deutlichen 7:0-Sieg ein. In dieser Verfassung gehört die Truppe von Trainer Sascha Behnke sicherlich zu den Titel-Aspiranten.

In der Parallelgruppe wurde der SV Burgaltendorf Erster und zog gemeinsam mit dem Vogelheimer SV in die Zwischenrunde ein. VsV-Trainer Sascha Hense war rundum zufrieden: „Das war ein ordentlicher Auftritt meiner Jungs“, resümierte der Coach.

Freizeitligist qualifiziert sich für die Zwischenrunde

Bergeborbeck: Am Vormittag rollte dann auch der Ball in der gut besuchten Halle in Bergeborbeck: Die einzige Fünfergruppe eröffnete den Budenzauber an der Friedrich-Lange- Straße. Dort setzte sich erwartungsgemäß der Bezirksliga-Spitzenreiter BG Überruhr als Tabellenerster durch. Gefolgt wurde das Lorenz-Team von VfL Sportfreunde und SG Schönebeck, die sich ebenfalls für die Zwischenrunde qualifizieren konnten.

Parallel gab es dann eine große Überraschung: Freizeitligist Weigle-Haus Kickers sicherte sich mit vier Punkten das Weiterkommen und darf nun in der kommenden Woche „Am Hallo“ auflaufen. Erster wurde der Bezirksligist SC Werden-Heidhausen mit neun Punkten. SC-Trainer Danny Konietzko lobte seine Mannschaft und den sportlich fairen Ablauf: „Wir sind seriös aufgetreten. Besonders hat mir die Fairness und der Umgang miteinander gefallen. Das kann gerne so weitergehen.“