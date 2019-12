Rockets Essen brauchen einen Sieg für ihren Titeltraum

Weihnachtsmarkt ist nicht. Zumindest nicht für die Rockets Essen, denn der Skaterhockey-Bundesligist muss voll fokussiert sein, schließlich geht es für ihn um die Deutsche Meisterschaft. An diesem Samstag (18 Uhr, Hockey Arena, Raumerstraße) steht das zweite Finale der Best-of-Three-Serie gegen die Crash Eagles aus Kaarst auf dem Programm.

Die Gastgeber stehen unter Druck, denn das erste Spiel hat der Titelverteidiger Kaarst mit 8:5 für sich entschieden. Die Essener Raketen müssen also gewinnen, um ein drittes Duell im Titelkampf zu erzwingen, das dann wiederum in Kaarst stattfinden würde. Verlieren die Essener, ist es aus mit dem Titeltraum, dann wären die Crash Eagles erneut Meister.

Rockets müssen über gesamte Spielzeit konzentriert sein

Entsprechend hoch ist der Druck, der auf den Schultern der Essener lastet. Das weiß auch der SHC-Vorsitzende Thomas Böttcher: „Nur wenn wir 60 Minuten lang hochkonzentriert sind, haben wir eine Chance, gegen diesen Gegner zu bestehen. Wir müssen eine top Leistung abrufen.“

Im Auftaktspiel stellten die Eagles bereits ihre Klasse unter Beweis. Einiges muss dieses Mal besser werden bei den Gastgebern, wenn sie ihre Chance wahren wollen. Positiv aus Essener Sicht: Trainer Frank Petrozza kann taktisch mehr variieren, da Kapitän Daniel Breves nach seiner Gelb-Rot-Sperre wieder in die Mannschaft rückt. Auch Lars Wegener ist wieder dabei. „Wir können personell also aus dem Vollen schöpfen“, sagt Böttcher, „Da lastet der Druck nicht nur auf einer Reihe.“

Daniel Breves steht den Rockets am Samstag wieder zur Verfügung. Foto: Michael Gohl

Gastgeber setzen auf die Unterstützung der Fans

Zusätzliche Motivation sind natürlich auch die Heimfans in der Wohnbau Hockey Arena, die die Wellblech-Halle bereits im Halbfinale gegen den Crefelder SC ordentlich zum Beben brachten. „Natürlich ist es immer super, vor den eigenen Fans zu spielen“, freut sich Böttcher über die Unterstützung, „aber die Hauptrunde hat gezeigt, dass trotzdem alles passieren kann. Essen hat in Kaarst gewonnen und Kaarst in Essen.“

Das Ziel bei den Rockets ist klar: Nach mehreren Jahren Pause soll mal wieder der Meisterschaftstitel in der Bundesliga her. Und Thomas Böttcher weiß: „Wer Meister werden will, der muss fokussiert sein. Aber ich bin relativ optimistisch. Wir sind bereit für das Spiel.“