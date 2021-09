Fußball-Training am Altenessener Leibniz-Gymnasium. Rot-Weiss Essen bildet Schüler zu Trainern aus.

Essen. Das Nachwuchsleistungszentrum des Fußball-Regionalligisten geht neue Wege. In einem Essener Gymnasium werden Schüler zu Trainern ausgebildet.

Rot-Weiss Essen setzt weiter voll auf die Nachwuchsförderung. Zu Monatsbeginn setzte das Nachwuchsleistungszentrum des Regionalligisten das DFB-Projekt "Junior Coach" um. In Zusammenarbeit mit dem Essener Leibniz-Gymansium wurde 14 Schülern zu einer Trainer-Ausbildung verholfen. RWE-Jugend-Cheftrainer Wilfried Tönneßen war in einem fünftägigen Seminar in den Klassenräumen und auf dem Trainingsplatz des Gymnasiums im Einsatz, um die Schüler auf eine mögliche Trainer-Tätigkeit vorzubereiten.

Junior-Coaches sind nach ihrer Ausbildung in der Lage, eigenständig Fußball-Arbeitsgemeinschaften sowie das Training von Nachwuchsmannschaften zu leiten. RWE verfolgt dabei langfristige Ziele. Von einer höheren Anzahl ausgebildeter Trainer könnte der Verein, der in seinem Nachwuchsleistungszentrum verstärkt auf Talente aus der eigenen Stadt setzt, in naher Zukunft profitieren.

Um die Auszeichnung zu erlangen, arbeiteten die Gymnasiasten eine Woche mit Tönneßen, für den gleich eins klar war, als er den Schulraum am Leibniz betrat: „Das meiste unseres Lehrgangs soll auf dem Platz stattfinden.“

RWE bildet Abiturienten zu Fußball-Trainern aus

Der Teilnehmerkreis des Seminars bestand aus Schülern des Abitur-Leistungskurses von Leibniz-Lehrer Eric Bardenberg, der sich um die aktive Kooperation mit den Rot-Weissen kümmert: „Wir haben natürlich die Hoffnung, dass die jungen Leute das hier gelernte als Trainer in ihren eigenen Vereinen oder sogar eines Tages im NLZ von RWE einbringen“, erklärt der engagierte Sportlehrer.

„Das war eine angenehme Woche“, resümiert RWE-Cheftrainer Tönneßen nach den Tagen im Schulalltag, „die Schüler waren vom ersten bis zum letzten Tag motiviert.“ (fs)

