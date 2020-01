Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

RWE beim Hallenturnier

Beim Schauinsland-Reisen Cup am Sonntag in Gummersbach spielt Rot-Weiss in einer Gruppe mit den Zweitligisten 1. FC Nürnberg (15 Uhr) und dem Karlsruher SC (15.50 Uhr). In der anderen Gruppe treffen SpVgg Greuther Fürth, Ipswich Town und RSV Meinerzhagen (ausgelost) aufeinander.

Das Turnier in der Schwalbe Halle ist bereits ausverkauft. Die RWE-Spiele können aber auf Facebook im Livestream von RTL Nitro oder auf Sport.de verfolgt werden.