Schonnebeck hat Platz zwei weiter im Visier

TSV Meerbusch - Spvg. Schonnebeck (So, 14.15 Uhr, Sportplatz Lank).

Für die Schonnebecker ist Platz zwei zurück in Sichtweite Der Rückstand auf den 1. FC Monheim beträgt nur noch drei Punkte. Den Angriff auf diesen zweiten Rang haben sich Mannschaft und Verantwortliche für die letzten beiden Spiele des Jahres und die Rückrunde gesetzt: „Wir wollen noch dorthin klettern“, nimmt Trainer Dirk Tönnies seine Spieler in die Pflicht. Gleichzeitig sollen der 1. FC Bocholt und die SSVg Velbert auf Abstand gehalten werden, zumal letztere noch ein Nachholspiel in petto haben.

SVS will Hinspiel-Scharte auswetzen

Gegner ist der TSV Meerbusch, aktuell Sechstplatzierter und ebenfalls noch in Schlagdistanz. Im Hinspiel führte die Tönnies-Elf zur Halbzeit bereits mit 2:0, musste sich am Ende jedoch noch mit einem 2:2 begnügen. Viel mehr hat der Coach jedoch den letzten Auftritt in Meerbusch im Dezember 2018 im Hinterkopf. Damals unterlagen die Schwalben mit 0:4. „Daran haben wir wirklich schlechte Erinnerung, weil es danach noch zur Weihnachtsfeier ging. Das wollen wir diesmal unbedingt besser machen“, meint Tönnies.

Vize-Kapitän Georgios Ketsatis fehlt weiterhin gesperrt. Hinzukommen die Ausfälle vom etatmäßigen Kapitän Marc Enger (krank), Emre Kilav (verletzt) und Timo Patelschick (Urlaub). Luka Bosnjak und Simon Skuppin kehren jedoch wieder in den Kader zurück.