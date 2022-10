Schonnebeck-Trainer hadert mit fehlender Offensivpower

Hamborn. Die SpVg Schonnebeck muss nach der zuletzt guten Phase einen Rückschlag hinnehmen. Mit 0:2 verlieren die Schwalben beim Aufsteiger SF Hamborn 07.

Nach zuletzt fünf Ligaspielen ohne Niederlage in Serie musste sich der Oberligist SpVg Schonnebeck am 13. Spieltag beim Aufsteiger SF Hamborn 07 mit 0:2 geschlagen geben. Von Beginn an kamen die Schwalben nicht richtig in die Partie und leisteten sich viel zu viele Ungenauigkeiten im Spielaufbau.

So lagen die Essener bereits zur Halbzeit durch Treffer von Justin Bock (14.) und Timm Golley (45.) mit zwei Toren in Rückstand und konnten selbst nicht eine wirklich gefährliche Torchance vorweisen.

Schonnebeck-Trainer Dirk Tönnies war dementsprechend unzufrieden. „Der Sieg für Hamborn ist hochverdient, weil wir vor allem in der ersten Halbzeit überhaupt nicht stattgefunden haben“, meinte der 48-Jährige. „Hamborn hat es wirklich gut gemacht, war sehr aggressiv, aber wir haben es ihnen auch extrem leicht gemacht und hätten auch schon höher zurückliegen können. Wir haben vor allem Justin Bock vorne überhaupt nicht in den Griff bekommen. Dementsprechend sind wir natürlich enttäuscht, dass es uns jetzt erwischt hat, weil wir da nicht mit gerechnet hatten. Aber es war ganz klar verdient.“

Besonders mit dem Offensivspiel seiner Mannschaft war Tönnies nicht zufrieden. Selbst nach einem Platzverweis gegen den Homberger Verteidiger Colin Schmitt konnte seine Mannschaft keine Durchschlagskraft entwickeln.

Zwar trafen Kevin Kehrmann mit einer Flanke und Nils van den Woldenberg per direktem Freistoß das Aluminium, aber aus dem Spiel heraus konnte die SpVg den Hausherren kaum gefährlich werden. „Es hat sich wieder gezeigt, dass wir nicht genug Torchancen kreieren, um so ein Spiel zu gewinnen. Da müssen wir noch zulegen“, kritisierte Tönnies.

Deutlich zufriedener war natürlich sein Gegenüber Julian Berg. „Wir haben von der ersten Minute an gezeigt, dass wir die Mannschaft sind, die gewinnen will und haben das dann auch verdient getan“, freute sich der Trainer der Sportfreunde über die wichtigen drei Punkte, über den Platzverweis ärgerte er sich allerdings. „Da hätte ich mir vom Schiedsrichter ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl gewünscht. Da hat er sich ein wenig von den Emotionen leiten lassen.“

Für die SpVg Schonnebeck geht es nun weiter mit einem Doppelpack gegen Ratingen 04/19. Zunächst am Sonntag (15 Uhr) in der Liga und bereits am Mittwoch darauf im Niederrheinpokal. Hamborn spielt am Sonntag (15:30 Uhr) beim Schlusslicht FSV Duisburg.

SF Hamborn 07: Delker – Roth, Schmitt, Bennmann, El-Moumen – Golley (77. Herrmann), Mastrolonardo (89. Schaar), Diallo, Bode (91. Stenzel) – Menke (79. de Stefano), Bock (63. Spors)

SpVg Schonnebeck: Lingk – Nikolai (66. Hoffmannn), Mourtala, Kern, Sarr - Yerek, Dertwinkel (46. Jozek), Küper (79. Jesic), Kehrmann, Badnjevic, Sinclair( 46. van den Woldenberg, 76. Barra)

Schiedsrichter: Sven Heinrichs

Tore: 1:0 Bock (14.), 2:0 Golley (45.)

Rote Karte: Schmitt (74.)

