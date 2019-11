Seewald und im Brahm mit einem Lächeln ins Ziel auf Hawaii

Hawaii ist weit weg. Der Alltag hat Jan Seewald (35) und Carsten im Brahm (46) längst wieder eingefangen. Über einen Monat ist es her, dass die beiden Triathleten vom TRC 84 Essen beim legendären Ironman auf Hawaii starteten und eine grandiose Leistung ablieferten. „Im Kopf ist das alles schon so weit weg“, sinniert Seewald. „Das wirkt irgendwie so surreal, die lange Reise, die vielen Eindrücke und Erlebnisse....“ Und vor allem jene Ironman Weltmeisterschaften auf Big Island, ein Wettkampf, der zu den härtesten der Welt zählt.

Alles bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit und heißem Asphalt

3,86 km Schwimmen im Pazifik, 180 km Rad fahren durch Lavawüste und 42,2 km Laufen auf heißem Asphalt, alles bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit und sengender Hitze. Hawaii - Mythos und Traum der Triathleten, die diese Tortur immer wieder mit Stolz und Ehrgeiz auf sich nehmen. Dabei kann der exotische Dreikampf in diesem Urlaubsparadies so unglaublich grausam sein. Titelverteidiger Patrick Lange musste aussteigen, Jan Seewald und Carsten im Brahm aber kamen durch, das allein ist ein persönlicher Triumph. „Ich bin mit einem Lächeln ins Ziel gelaufen und habe es genossen“, sagt im Brahm. „Und die Sonne stand auch noch am Himmel.“ Er gehört zu den Day-Light-Finishern, obwohl er beim Schwimmen in den Wellen vor Kailua erstmals seekrank geworden war.

Espressopause im Kona-Coffee-Boat: Der Katamaran vor Kailua schenkte Kaffee aus, musste aber schwimmend erobert werden. Foto: Seewald/FFS

Jan Seewald wollte mehr als nur ankommen und brachte eine ganz starke Leistung. „Wenn man so einen Wettkampf hinlegt, dann ist das ein tolles Gefühl“, sagt der Diplom-Ingenieur. Nach nur 9:06:18 Stunden lief der Essener als 84. (76. Mann) von rund 2500 Teilnehmern über die Ziellinie. 47 Profis waren vor ihm, aber auch einige dahinter. Unter allen „Agegroupern“ (Altersklassen ohne Profis) bedeutet das Rang 37 und in der AK 35-39 Rang 15. Seewald verbesserte sich gegenüber seinem Debüt vor zwei Jahren um beachtliche 20 Minuten. „Es lief perfekt“, schwärmt Seewald. Klar, die Schinderei relativiert sich im Erfolgsfall. Der neue Schwimmanzug half ihm enorm, das Radfahren ein Traum.

„Zum Ende wird es immer hart, aber eine Durchschnittsgeschwindigkeit von knapp 39 Stundenkilometern, so schnell hatte ich es mir nicht vorgestellt.“ Zu Beginn des Marathons über den berühmten Ali’i Drive war es an diesem Tag extrem schwül. „Da hatte ich ordentlich zu kämpfen,“ erinnert sich Seewald. „Auf den ersten zehn Kilometern hatte ich nicht das Gefühl, als könnte es was werden.“Er musste schon früh mit Cola Kohlenhydrate tanken, aber es funktionierte. Auf dem Highway lief es wieder und Seewald konnte die Weite des Landes genießen, bis zum Horizont war niemand zu sehen.

Nach dem Wettkampf Entspannung beim Tandemsprung und Surfkurs

„Das ist ein Zeichen, dass man vorn dabei ist. Und dann kam mir Carsten entgegen und hat mir zugerufen, dass da niemand ist. Beiß auf die Zähne. Das gibt einem noch mal einen Schub.“Und dass er sich an seinem ersten Hochzeitstag über die Straßen von Kailua-Kona quälte? „Mehr Glück kann man an einem Tag kaum empfinden“, meint der Gatte. Und Ehefrau Katarina, ebenfalls eine passionierte Triathletin, fieberte schließlich als eine der vielen Supporter am Streckenrand mit. „Die direkten Schmerzen sind so etwa nach einer Woche verschwunden“, beschreibt der TRC-Athleten die Zeit danach. Aber erst nach zwei bis drei Wochen habe sich der Körper vollends von den Strapazen erholt, dass man wieder frisch und ganz normal Sport treiben könne.

Direkt nach dem Wettkampf erholten sich Ehepaar Seewald und Carsten im Brahm auf den Nachbarinseln Maui und Oahu. Sie entspannten, ließen es sich gut gehen, gönnten sich ein luftiges Abenteuer mit einem Tandemfallschirm („Wahnsinn, ein supergeiles Erlebnis.“). Und sie glitten bei einem Surfkurs auf dem Brett über die Wellen vor Oahu. Im nächsten Jahr werden die beiden definitiv nicht auf Hawaii, sondern bei der deutschen Challenge über die Langdistanz in Roth starten. Ein Platz auf dem Podium, das wäre was. Und die Gedanken eilen voraus. „Einmal auf Hawaii in der Altersklasse unter die Top-Fünf zu kommen und offiziell beim Bankett der Champions geehrt zu werden“, sagt Jan Seewald, „das ist auch noch so ein Traum von mir.“