SG Bottrop/Borbeck baut mit Auswärtssieg Tabellenführung aus

Regionalliga

VV Humann II – TPSV Bielefeld 3:1 (20:25, 25:18, 25:9, 25:8). Zu Spielbeginn lief beim VVH nicht viel zusammen, was die Ostwestfalen zur Satz-Führung nutzten. Im zweiten Durchgang kippte allerdings die Partie zugunsten der Gastgeber, die in den beiden folgenden Durchgängen nicht mehr zu stoppen waren. Bester Humann-Akteur war Simon Schröder, der mit seinem Blockspiel nach Belieben punktete.

Regionalliga Frauen

VV Humann – Bayer Leverkusen II 1:3 (19:25, 22:25, 25:19, 19:25). Im Vergleich zum Hinspiel zeigten sich die Essener Volleyballerinnen gegen den Spitzenreiter deutlich verbessert und gewannen immerhin einen Satz. Dass es für das VVH-Team um die starke Alina Jungbauer nicht zu mehr reichte, lag vor allem an der überzeugenden Leistung des Gegners.

Oberliga

VV Humann III – SC Halle 3:0 (25:23, 25:15, 25:20). Gegen das Schlusslicht kam nur im ersten Durchgang etwas Spannung auf. Die Humänner gewannen dennoch Satz eins. Danach waren die Gäste nicht mehr in der Lage mitzuhalten. VVH verteidigte den zweiten Tabellenplatz.

Die VVH-Volleyballerinnen unterlagen in der Regionalliga dem Spitzenreiter Leverkusen. Foto: Socrates Tassos

Oberliga Frauen

Bayer Dormagen - Tusem 0:3 (20:25, 28:30, 18:25). Mit dem Sieg über den Achten hat sich der Tusem endgültig im Tabellenmittelfeld festgesetzt und den Vorsprung auf die Abstiegszone auf neun Zähler ausgebaut. Zwar hatten die Essenerinnen im Rheinland einige Probleme, das Spiel zu machen, doch in der entscheidenden Phase des zweiten Durchgangs behielt die Mannschaft von Trainer Peter Herzog die Nerven und stellte die Weichen aus Sieg.

Verbandsliga

TSC Dortmund - TVG Holsterhausen 3:0 (25:18, 25:21, 25:17). Nach der zweiten Niederlage in Folge musste TVG die Tabellenführung abgeben. In Dortmund kam Holsterhausen nie wirklich ins Spiel und deshalb auch nicht in die Nähe eines Satzgewinns. Bedingt durch personelle Ausfälle und einige angeschlagene Spieler waren die Gäste im Spielverlauf nicht in der Lage, noch einmal zuzulegen.

VVH IV - VVH V 3:0 (25:17, 25:19, 25:15). Im vereinsinternen Duell profitierte die Vierte von ihrer Erfahrung und war dem Nachwuchs überlegen. Die jungen Humänner leisteten sich insgesamt zu viele Fehler, um die Sätze enger zu gestalten. Beim neuen Tabellenzweiten verletzte sich Außenangreifer Tim Boer und wird lange fehlen.

Verbandsliga Frauen

Hildener AT - SG Bottrop/Borbeck 1:3 (20:25, 16:25, 25:23, 22:25). Zwei Sätze lang überzeugt die SG auf ganzer Linie, bevor Hilden dann im dritten Spielabschnitt die Partie offener gestalten konnte. Der Tabellenführer steigerte sich aber rechtzeitig wieder, so dass die Revanche für die bisher einzige Saisonniederlage glückte. Da die direkte Konkurrenz im Titelkampf Punkte ließ, hat die SG mit dem neunten Sieg in Folge nun vier Zähler Vorsprung auf die Verfolger.