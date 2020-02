SG Essen freut sich über gelungenes Comeback von Doro Brandt

Es war ein starker Auftritt der Startgemeinschaft Essen. Dabei war die erfolgsverwöhnte Delegation vom Bundesstützpunkt in Rüttenscheid bei den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften (DMS) in Wiesbaden bei weitem nicht stark genug, um im Titelkampf mitmischen zu können. Nicht einmal für eine Medaille hat es in der 1. Bundesliga gereicht. Und doch sind die Essener zufrieden und stolz zurückgekehrt. So ist das halt, wenn Einzelkämpfer plötzlich den Teamgeist entdecken und leben. Ein schönes Erlebnis, das diesen Wettbewerb so besonders macht. Und sportlich hatte die SGE die Erwartungen zu dem noch übertroffen.

Die Männer hatten auf Platz vier Bronze nur hauchdünn verpasst - was etwas ärgerlich ist. Aber viel wichtiger: Der Worst Case war für die Frauen nie ein Thema. Den Abstieg hatten sie befürchtet, aber schon am ersten der zwei Wettkampftage waren sie als Sechstplatzierte auf der sicheren Seite.

Richtig Gas gegeben und Spaß gehabt

Und dass es ein relativ entspannter Wettkampf wurde, lag auch an Dorothea Brandt, Olympia- und WM-Teilnehmerin, einst schnellste Schwimmerin Deutschlands. „Oh ja, wir haben Gas gegeben und es hat super viel Spaß gemacht“, schwärmt die 35-Jährige. „Wir hatten echt Angst vor dem Abstieg, deshalb habe ich mich auch noch mal in die Anzüge gedrückt.“

Ja, sie passt tatsächlich noch hinein in diese hautenge Pelle. „Der Anzug hat sogar ein bisschen geschlabbert“, schmunzelt sie. Wer dem Spitzensport ade sagt, kann schon mal an Gewicht zulegen. Brandt hat lediglich Muskelmasse gelassen, obwohl sie regelmäßig im Kraftraum ihre Fitness konserviert.

Im Februar 2018 war sie bei der DMS ihr letztes Rennen geschwommen. Inzwischen hat sie ihr Psychologie-Studium beendet und in Köln einen festen Job als Prozess-Managerin angenommen. „Ich war in den vergangenen zwei Jahren vielleicht fünfmal im Wasser“, sagt Brandt. Aber im Schwimmzentrum in Rüttenscheid taucht sie regelmäßig auf, gibt Tipps beim Krafttraining oder geht selbst an die Eisen.

Willkommene Verstärkung für junges Team

Nicole Endruschat, Cheftrainerin am Bundesstützpunkt, hatte die Idee und angesichts der Personalnot bei Doro Brandt angefragt, ob sie helfen wolle. „Sie ist ja immer noch fit“, sagt die Chefin. „Und weil die 50-Meter-Strecken mit ins Programm aufgenommen wurden, passte es ja auch ganz gut.“

Gemeinsam stark: Die Mannschaft der SG Essen bei der DMS in Wiesbaden, Foto: SG Essen

Doro Brandt ließ sich nicht lange bitten. Klar, es war wohl auch ein bisschen persönlicher Ehrgeiz, aber unterm Strich machte sie es für das blutjunge Team, in dem Youngster wie Maxi Piontek, Dina Kadic (beide Jg. 2005) oder Francisca Kensmann (Jg. 2004) schwammen. Leistungsträgerin Lisa Höpink konnte so auch auf andere Strecken wie die 400-m-Lagen eingesetzt werden und dort fleißig Punkte sammeln.

Sprint geht bei Brandt noch immer. Gleich am ersten Wettkampftag gewann die flotte Spezialistin ihr Freistil-Rennen, über die 50-m-Schmetterling und 50-m-Brust wurde sie später jeweils Fünfte. „Wir hatten ein sehr, sehr junges Team“, sagt Endruschat. „Da hat uns eine erfahrene und so erfolgreiche Schwimmerin wie sie ganz gut getan. Bei ihr kann sich der Nachwuchs schon noch etwas abschauen.“

Für das nächste Jahr schon wieder zugesagt

„Es war anstrengend, aber die Stimmung war super“, meint Brandt. Muskelkater? „Nö.“ Dass ausgerechnet sie anschließend zur Doping-Kontrolle musste, sorgte dann noch einmal für einige Lacher, wobei die ehemalige Top-Schwimmerin es dann doch eher als rausgeworfenes Geld bezeichnete. Denn ein richtiges Comeback wird es nicht geben. Aber für nächstes Jahr hat sie zugesagt, falls sie gebraucht würde.

Essen Zahlen und Namen bei der DMS 1. Bundesliga Frauen

1. SV Würzburg 25.599

2. SC Wiesbaden 24.940

3. Neckarsulmer SU24.380 6. SG Essen 22.940 Männer

1. SV Würzburg 05 25.294

2. Neckarsulmer SU 24.499

3. SG Frankfurt 24.217

4. SG Essen 24.120 Aufstellungen SGE Frauen Svea Borghoff, Dorothea Brandt, Lisa Höpink, Dina Kadic, Francisca Kensmann, Rosalie Kleyboldt, Johanna Köther, Jennifer Pietrasch, Maxi Piontek, Jeannette Spiwoks. Herren Benjamin Atmar, Marc Brock, Tim Hanke, Max Pilger, Fleming Redemann, Matthias Sosna, Laurenz Weber, Damian Wierling, Poul Zellmann.

Bei den Männern wurde während des Wettbewerbs aber mal so richtig der Kampfgeist geweckt. Ohne Abstiegsangst waren sie angetreten, aber auch ohne hohe Erwartungen. Und dann schrammten sie am Ende doch so knapp am Podest vorbei. 97 Punkte fehlten für Platz drei. „Das ärgert uns schon ein wenig“, gibt Endruschat zu, „aber nicht, weil wir unzufrieden wären, sondern weil wir nicht damit gerechnet hatten.“

Kampf um die Krone lief wie erwartet

Der Kampf um die Krone lief dagegen wie erwartet. Titelverteidiger SV Würzburg gab sich keine Blöße und schickt sich an, Seriensieger bei der DMS zu werden. Zum vierten Mal in Folge belegten die Unterfranken bei den Frauen Platz eins, zum fünften Mal bei den Männern.

Gastgeber Wiesbaden, gerade aus der 2. Liga aufgestiegen, hatte versucht, die Würzburger mit deren Waffen zu bezwingen. Auch er holte sich hochklassige Hilfe aus dem Ausland, die nur für diesen einen Auftritt verpflichtet wurden. Nicht ganz so wild wie Würzburg trieben es die Wiesbadener, denn der SV 05 bot eine ungarische Auswahl auf mit nur zwei clubeigenen Schwimmerinnen. Ob auch sie den Teamspirit spürten?