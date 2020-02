SG Essen-Überruhr vor dem nächsten Spitzenspiel

In der Handball-Verbandsliga entwickelt sich ein hochspannender Titelkampf. Auch die beiden Essener Teams SG Überruhr und Kettwiger SV sind noch im Rennen. An diesem Wochenende läuft die SGÜ beim Spitzenreiter auf, der nur einen Punkt Vorsprung hat.

HSG Bergische Panther II - SG Überruhr (So., 17 Uhr). Für die SG Überruhr könnten es im Kampf um den Wiederaufstieg die zwei entscheidenden Wochen werden. Nach dem Sieg über den Mitbewerber Bergischer HC treffen die Schützlinge von Trainer Sebastian Vogel nun auf den Spitzenreiter Bergische Panther und den Tabellennachbarn Kettwiger SV. Dazwischen liegt die vermeintlich leichtere Aufgabe gegen den abstiegsbedrohten HSV Dümpten. Vogel freut sich auf das Spitzenspiel gegen den Tabellenführer, denn in der Hinrunde war dieses Duell gewissermaßen der Wendepunkt für die SGÜ. „Trotz der denkbar knappen Niederlage damals war es unser erstes gutes Spiel in dieser Saison. Seitdem haben wir uns stetig verbessert. Ich erwarte ein echtes Kampfspiel.“

Kettwiger SV - Cronenberger TG (Sa., 17.30 Uhr, Gymn. Kettwig). Die Kettwiger sind nach ihrer Erfolgsserie klar favorisiert. KSV-Sprecher Christian Röckmann warnt jedoch vor der Kampfkraft der Gäste: „Das Duell war in der Vergangenheit immer eine zähe Angelegenheit. Nach dem 34:26-Sieg in der Hinrunde spricht die Heimstärke für uns.“

ETB - SG Ratingen II (Sa., 18 Uhr, Helmholtz-Gymn.). Nächster Versuch von Aufsteiger ETB, den ersten Saisonsieg einzufahren. Trainer Michael Köberle sieht sein Team deutlich verbessert im Vergleich zur Hinrunde, bemängelt aber die fehlende Konstanz über die gesamte Spielzeit. „Die Moral in der Mannschaft ist trotzdem weiterhin überragend.“

Solinger TB - MTG Horst (Sa., 19.30 Uhr). Die MTG steht vor dem vierten Auswärtsspiel in Folge. Beim Tabellenvorletzten sollen die nächsten Punkte eingefahren werden, um den Abstand zu den Abstiegsplätzen zu vergrößern. MTG-Trainer Maik Paulus erwartet nach dem 36:24-Hinspielerfolg einen wesentlich engagierteren Gegner: „Wir müssen daher an die zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen und noch konsequenter die Chancen nutzen.“