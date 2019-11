SG Heisingen steht wieder mit leeren Händen da

Essen. Der NRW-Ligist verkaufte sich auch in Rheinberg teuer, muss aber dem drohenden Abstieg mehr denn je ins Auge schauen. MTG verteidigt Platz zwei.

NRW-Liga Herren

Tus Rheinberg - SG Heisingen 9:6.

Das Bemühen, den drohenden Abstieg abzuwenden, kann man der SGH-Sechs wahrlich nicht absprechen, doch während Konkurrenten gelegentlich davon profitieren, dass der Gegner Ersatz stellen muss, ist es bei den Heisingern oft umgekehrt. So auch jetzt wieder, als Gastgeber Tus Rheinberg seinen Spitzenspieler Nikolai Salakov erst zum dritten Mal in dieser Saison einsetzte, der dann auch prompt mit drei Punktgewinnen maßgeblich am knappen Erfolg beteiligt war. Eindeutig ist ebenfalls, dass die Schützlinge von Ralf Link gute Moral beweisen. Sie ließen, nachdem zu Beginn nur Hosseini/Ulber ihr Doppel gewonnen hatten, auch bei einem 1:5-Rückstand die Köpfe nicht hängen, verkürzten durch Kai Schlowinsky, Benny Kley, Hendrik Ulber sowie Silvio Burza auf 5:6 und schöpften wieder Hoffnung. Weil aber danach nur noch Burza mit seinem zweiten Sieg einen Punkt holen konnte, musste das enttäuschende Fazit gezogen werden, sich zwar teuer verkauft zu haben und nicht wie ein potenzieller Absteiger aufgetreten zu sein, aber mit leeren Händen dazustehen.