SGS Essen freut sich auf Rückkehr von Daniel Kraus

Essen. Der Trainer des SC Freiburg, zuvor bei den Essenerinnen an der Seitenlinie, trifft am Samstag an der Hafenstraße auf seine Ex-Mannschaft.

Daniel Kraus kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück: Am Samstag (13 Uhr, Hafenstraße) ist der Trainer mit dem SC Freiburg bei den Bundesliga-Fußballerinnen der SGS Essen zu Gast, bei denen er bekanntlich in den vergangenen drei Jahren an der Seitenlinie stand. Vorfreude verspüre er, sagte der 35-Jährige als er gestern in den Mannschaftsbus stieg. „Weil ich ein interessantes Spiel erwarte und natürlich, weil ich viele bekannte Gesichter wiedersehe.“