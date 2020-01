SGS Essen freut sich über Testspiel-Sieg und ein Comeback

Die SGS Essen ist erfolgreich in das neue Jahr gestartet: Gegen den niederländischen Ehrendivisionär PSV Eindhoven setzte sich der Frauenfußball-Bundesligist im ersten Vorbereitungsspiel mit 3:2 (1:0) durch. SGS-Trainer Markus Högner war vollauf zufrieden: „Es war ein sehr guter Gegner und ein sehr temporeiches Spiel.“

Im Tor stand in der ersten Halbzeit erstmals wieder die etatmäßige Nummer eins: Stina Johannes. Über ein Jahr war sie zuletzt mit einem Beinbruch verletzungsbedingt ausgefallen. Bei ihrer Rückkehr blieb Johannes auch gleich ohne Gegentor. Turid Knaak erzielte nach einem Eckball die 1:0-Pausenführung. Lea Schüller erhöhte nach Zuspiel von Kirsten Nesse nach dem Seitenwechsel auf 2:0.

Am Sonntag Hallenturnier in Hoffenheim

Eindhoven verkürzte Mitte der zweiten Hälfte zunächst, doch schon zwei Minuten später stellte Nicole Anyomi das Ergebnis auf 3:1. Trotz eines weiteren Gegentreffers kurz vor Abpfiff geriet der Essener Sieg nicht mehr in Gefahr.

An diesem Sonntag (ab 11 Uhr) ist die SGS gleich wieder gefordert: Diesmal aber in der Halle beim SAP-Cup. In der Gruppe geht es gegen Gastgeber TSG Hoffenheim, den SC Sand sowie zwei unterklassige Teams aus der Region, die zunächst noch in einer Qualifikationsrunde ermittelt werden.

Trainer Högner stellte seinen Spielerinnen den „Ausflug“ in die Halle frei. „Wir werden dort mit einer jungen Mannschaft antreten und wollen möglichst weit kommen.“ In seiner ersten Amtszeit an der Ardelhütte gewann Högner dieses Turnier bereits zweimal.