SGS Essen reist zur Bayer-Wundertüte

Leverkusen. Zum Beginn der Rückrunde in der Bundesliga steht für die Högner-Elf die Partie bei Bayer Leverkusen an, die aber nur auf dem Papier leicht ist.

Die Hinrunde in der Bundesliga ist beendet, doch von der Winterpause sind die Fußballerinnen der SGS Essen noch zwei Spiele entfernt. Das erste bestreitet die Elf von Trainer Markus Högner am Sonntag (14 Uhr) bei Bayer Leverkusen. Vom Papier her eine vergleichbar leichte Aufgabe, um Platz vier zu verteidigen. Schließlich sind die Gastgeberinnen nur zwei Zähler vom ersten Abstiegsplatz entfernt. Dennoch ist die SGS gewarnt.

„Diese Mannschaft ist schwer einzuschätzen“, findet SGS-Trainer Högner. „Wenn man bedenkt, dass sie gegen Bayern München gewonnen und im Pokal Frankfurt ausgeschaltet haben, wird es vermutlich ein ähnlich enges Spiel werden wie in der Hinrunde.“ Damals gewannen die Essenerinnen zwar mit 3:1, profitierten aber von einer mangelnden Chancenverwertung der Bayer-Elf.

„Leverkusen ist schwer einzuschätzen“

Gegen die direkte Konkurrenz im Abstiegskamp gingen die Gastgeberinnen jedoch leer aus: 1:2 gegen Duisburg und zuletzt 3:4 gegen den 1. FC Köln. Gegen die SGS soll es nun wieder eine positive Überraschung sein. Und dazu fordert Leverkusens Trainer Achim Feifel gleichermaßen „defensive Stabilität“ und „Angriffsmut“. Dabei warnt er ausdrücklich vor der Geschwindigkeit von Essens Angreiferin Lea Schüller, die bisher bereits acht Saisontreffer erzielte.

Ihr letztes Tor in Leverkusen liegt allerdings schon länger zurück: Im September 2015 markierte Schüller das zwischenzeitliche 4:4 in einer turbulenten Partie, die die SGS letztlich dank eines fünften Treffers in der Nachspielzeit noch gewann. Turid Knaak, Ramona Petzelberger und Marina Hegering werden sich sicher noch erinnern. Wahrscheinlich aber ungern, schließlich spielten sie damals noch für Leverkusen.

Zuletzt gab es keinen Auswärtssieg

Im Essener Trikot ging die Mission Auswärtssieg zuletzt im Schlussspurt der Vorsaison schief. Damals unterlag die SGS mit 1:2 und verspielte auf der Zielgeraden damit noch den dritten Platz. Dafür aber jubelte Leverkusen umso lauter: Denn ohne den Sieg gegen die Essenerinnen käme es am Sonntag nicht zu einem Wiedersehen. Die Bayer-Elf hätte ihre Gegner dann in der 2. Liga suchen müssen.

Auf Nachbarschaftshilfe im Abstiegskampf können die Gastgeberinnen nicht bauen. „Ich erwarte von meiner Mannschaft, dass sie in Leverkusen so auftritt wie zuletzt in Freiburg und wie in der ersten Halbzeit in München“, fordert Högner.