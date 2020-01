SGS Essen verlängert gleich mit allen drei Torhüterinnen

Gut eine Woche ist die SGS Essen wieder im Training, da steht den Bundesliga-Fußballerinnen die erste Bewährungsprobe bevor: Die Elf von Trainer Markus Högner empfängt an diesem Donnerstag (18 Uhr, Ardelhütte) den niederländischen Ehrendivisionär PSV Eindhoven. Es ist der erste Test in der Vorbereitung, ehe die SGS am Sonntag beim SAP-Cup in die Halle wechselt. Anders als in den Vorjahren nehmen die Essenerinnen aber am Budenzauber in Jöllenbeck nicht mehr teil.

Comeback von Stina Johannes absehbar

Derweil läuft die Kaderplanung für die kommende Saison auf Hochtouren: Nach der Vertragsverlängerung mit Stürmerin Nicole Anyomi bleiben auch die Torfrauen Kim Sindermann (bis 2023), Stina Johannes (bis 2022) und Lisa Klostermann (bis 2022) bei der SGS. Johannes soll nach ihrem Beinbruch vor über einem Jahr noch während der Vorbereitung zurückkehren.