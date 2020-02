SGS Essen verlängert Vertrag mit Teamplayerin Kirsten Nesse

Frauenfußball-Bundesligist SGS Essen hat den zum Sommer auslaufenden Vertrag mit Kirsten Nesse (24) um zwei Jahre verlängert. Die gebürtige Lemgoerin spielt seit 2015 für die SGS und geht somit im Sommer an der Ardelhütte in ihre sechste Spielzeit.

Nesse ist auf der Außenbahn flexibel einsetzbar und verfügt trotz ihres Alters bereits über die Erfahrung von 42 Erstligaspielen. „Kiki ist ein Teamplayerin, die bei jedem Training an ihre Grenzen geht und sich stets in den Dienst der Mannschaft stellt“, lobt Cheftrainer Markus Högner. „Mit ihrer professionellen Einstellung ist sie auch ein Vorbild für die jungen Spielerinnen.“

Kirsten Nesse freut sich auf die künftigen Aufgaben: „Essen ist meine neue Heimat geworden. Ich fühle mich hier sehr wohl und möchte weiterhin dazu beitragen, dass wir sportlich erfolgreich sind.“

Cristina Lange zum ersten mal beim DFB-Lehrgang

Ihren ersten U20-Lehrgang in diesem Jahr absolvieren die DFB-Talente in der Sportschule Kaiserau. In Nicole Anyomi, Stina Johannes, Cristina Lange und Lena Oberdorf sind gleich vier Perspektivspielerinne von der SGS von DFB-Trainerin Kathrin Peter zu dieser dreitägigen Ausbildungseinheit eingeladen worden.

Nach einer langen Verletzungspause kämpft sich Stina Johannes (19) langsam wieder zurück. Bisher war die Essener Torfrau 18-mal in den verschiedenen DFB-Jugendauswahlmannschaften im Einsatz. Offensivspielerin Nicole Anyomi (19) und Nationalspielerin Lena Oberdorf (18) sind gleichfalls seit Jahren fester Bestandteil der DFB-Nationalteams und trugen bereits 55- bzw. 51-mal das Nationaltrikot. Die Angreiferin Cristina Lange ist zum ersten Mal dabei.