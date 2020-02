Spvg Steele will noch für Überraschungen sorgen

Mit wenig Erwartung war die Spvg Steele 03/09 in die Landesliga-Saison gestartet. Doch mit einer solch katastrophalen ersten Serie auf Rang 17 mit nur 13 Punkten hatte Trainer Dirk Möllensiep nicht gerechnet. Allerdings gehen die Steeler mit viel Motivation in die Rückrunde. Nach dem Aufstieg in letzter Minute herrschte in den ersten Wochen zwar viel Euphorie, doch das Verletzungspech schlug gnadenlos zu. Der Coach hatte Mühe, überhaupt eine schlagkräftige Mannschaft zusammen zu bekommen, selbst Co-Trainer Christian Tytlik fand sich plötzlich auf der Reserve-Bank wieder.

Mit seiner Rückkehr begann die kleine Erfolgsserie: Daniel Schröder steht bereits bei 17 Saisontreffern. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Vor allem das Fehlen von Daniel Schröder, dem Denker und Lenker auf dem Platz, der die Möllensiep-Schützlinge in der Vorsaison zum Aufstieg geschossen hatte, war nicht zu kompensieren. Konsequenz der Verletzungsmisere war eine Niederlagenserie von neun Spielen in Folge, auch wenn der Aufsteiger oft gut mitspielte und Schröders Kollegen mit vielen Treffern in die Bresche sprangen. Mit der Rückkehr des Stürmers begann dann die kleine Erfolgsserie des Teams. Vier Spiele, 13 Punkte - und am Langmannskampf stieg die Hoffnung, doch einmal über dem Strich zu landen.

Wie wichtig Schröder für das Steeler Spiel ist, verdeutlichen die 17 Tore, die er seit seiner Rückkehr erzielt hat. Das konnte aber nicht über das zentrale Problem hinwegtäuschen, das vor allem in der Abwehr liegt (59 Gegentore). Doch auch hier musste der Aufsteiger mit Personalproblemen kämpfen. Isa Mert Koc, Vertreter des Langzeitverletzten Keepers Kai Koppers, verletzte sich ebenfalls, und auch der kurzfristig verpflichtete Patrick Prell fiel im zweiten Auftritt aus. Und für die Rückrunde ist personell keine Besserung in Sicht.

Bei Abstieg ist das Ziel sofortiger Wiederaufstieg

Koppers hat weiterhin große Rückenprobleme, so dass ein Einsatz nicht geplant ist, und auch Hendrick Strahlendorf ist nach einer Fußverletzung weiterhin nicht fit. Der erst zu Beginn der Saison verpflichtete Kevin Voss muss seine Laufbahn sogar beenden, und Finn Strahlendorf hat den Verein nach einigen Unstimmigkeiten verlassen. Immerhin sind Fabian Lehnert und Leon Wasch wieder im Training. Zudem hat der Club vier Neue verpflichtet. Neben den beiden Abwehrspielern Alexander Boateng und José Lamma (beide BW Oberhausen) und dem defensiven Mittelfeldspieler Pascal Hingst (VfR Fischeln) soll vor allem der neue Keeper Fahti Abdesslam Ajbilou ein wichtiger Rückhalt im Kampf um den Klassenerhalt werden.

Denn auf den hoffen die Steeler gemeinsam mit ihrem Coach, der bereits vorzeitig um ein Jahr verlängert hat. „Es sind nur sechs Punkte, wir sind zuversichtlich. Und wenn es nicht klappt, werden wir in der Bezirksliga den sofortigen Wiederaufstieg anstreben“, gibt sich Dirk Möllensiep kampfbereit. Viele seiner Schützlinge haben bereits angekündigt, auch nach einem möglichen Abstieg dem Verein treu zu bleiben. „Ich bin sicher, dass es bei vielen Klick gemacht hat und wir die eine oder andere Überraschung schaffen“, so Möllensiep.