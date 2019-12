SV Burgaltendorf wetzt die Derbyscharte beim 1:1 aus

SV Burgaltendorf – ESC Rellinghausen 1:1 (0:0).

Schiedlich friedlich endete diesmal das Essener Süd-Derby, und beide Trainer konnten mit dem Ergebnis leben. „Es ist immerhin ein Teilerfolg, das geht schon in Ordnung“, urteilte der sportliche Leiter der Burgaltendorfer, Jörg Oswald. Im ersten Durchgang waren die Rellinghauser Gäste spielbestimmender und hatten auch zwei gute Möglichkeiten zur Führung, die aber SV-Keeper Jan Unger gut parierte. Doch auch die Gastgeber hatten einmal den Torschrei schon fast auf den Lippen, doch Vladis Schuss traf nur den Innenpfosten und sprang von dort wieder auf das Spielfeld. So gingen beide Teams mit einem 0:0 in die Pause. „Ein wenig unverdient“, wie Rellinghausens Coach Sachs Behnke befand, der ein wenig mit den vergebenen Chancen haderte. Und er hatte auch im weiteren Verlauf der Partie erst einmal wenig Grund zur Freude. Denn nach einer knappen Stunde entschied der Unparteiische auf Foulelfmeter, seiner Meinung nach eine Kann-Entscheidung. „Immerhin konnten wir noch von Glück sagen, dass unser Spieler nicht gelb-rot gesehen hat“, war er erleichtert. Valdi ließ sich sich die Möglichkeit nicht nehmen und brachte den SVA in Führung. Allerdings war den Hausherren vor allem in der Schlussphase doch anzumerken, dass ihnen das schwere Pokalspiel in den Knochen steckte. „Die Jungs haben viele Körner gelassen. Wenn unser Laufwunder Julian Bluni in den letzten Minuten Krämpfe bekommt, merkt man, wie anstrengend das alles war“, so Oswald. Und so kam Neuse nach einer guten Hereingabe von Beckmann zum nicht unverdienten Ausgleich. „Das Spiel hatte alles, was ein Derby braucht, Aggressivität und Zweikämpfe, ohne allerdings unfair zu sein“,war der sportliche Leiter „nicht unzufrieden“. Sein Kollege Behnke war vor allem von der mannschaftlichen Geschlossenheit der Truppe angetan. „Trotz der vielen Ausfälle hat da eine echte Mannschaft gestanden. Es macht wieder Spaß mit den Jungs.“

Tore: 1:0 Vladi (61., Foulelfmeter), 1:1 Neuse (79.).

VfB Frohnhausen – SF Hamborn 07 3:3 (2:2). Mehr als ein 3:3 war für die Frohnhauser im letzten Heimspiel des Jahres nicht drin, und Trainer Issam Said war dementsprechend auch nicht zufrieden. „Wir haben die ersten 20 Minuten komplett verschlafen und Hamborn die beiden Tore durch eklatante Abwehrfehler fast geschenkt“, ärgerte er sich. Erst nach diesem Schock wurde sein Team wacher und zeigte eine engagiertere Leistung. Noch vor der Halbzeitpause kamen die Gastgeber zum Ausgleich und hatten sogar die Möglichkeit, für eine Vorentscheidung zu sorgen. Der Führungstreffer ließ dann in der zweiten Halbzeit nicht lange auf sich warten, denn der VfB markierte durch Dedek bereits in der 54. Minute das 3:2. „Leider haben wir mit unseren vielen Möglichkeiten den gegnerischen Torwart warmgeschossen, der in der Folge wirklich gut gehalten hat“, so Said. Allerdings vergaßen die Frohnhauser vor lauter Stürmen die Abwehrarbeit. Und zehn Minuten vor Schluss leistete sich die Hintermannschaft einen neuen Fehler, der zum Ausgleich führte. „Wir haben den Gegner leider am Leben gehalten. Aber gut, wenn man so früh mit 0:2 hinten liegt, kann man am Ende über den Punkt noch froh sein“, urteilte der Trainer.

Tore: 0:1 (6.), 0:2 (28.), 1:2 Zamkiewicz (38., Foulelfmeter), 2:2 Laskowski (43.), 3:2 Dedek (54.), 3:3 (80.).

SC Düsseldorf-West – SpVgg Steele 03/09 4:0 (0:0). Bis zur 60. Minute zeigten die Steelenser eine gute Leistung und hatten sogar mehr vom Spiel als der Tabellendritte. Nach dem Gegentreffer brachen beim Kellerkind dann aber alle Dämme. „Ich kann absolut nicht verstehen, wie man sich so präsentieren kann. wir hatten keine Körpersprache mehr und uns einfach ergeben, obwohl noch 25 Minuten zu spielen waren“, ärgerte sich Trainer Dirk Möllensiep, für den die Niederlage zwei Tore zu hoch ausgefallen ist.

Tore: 1:0 (67.), 2:0 (71.), 3:0 (76.), 4:0 (84.).